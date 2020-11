Puigcerdà reprèn amb un nou disseny les obres del centre cívic i esportiu

L'Ajuntament de Puigcerdà ha reactivat el projecte de construcció del nou centre cívic i esportiu amb, ara, novetats en el disseny i ús dels espais interiors previstos inicialment a causa de les noves necessitats municipals i, alhora, una rebaixa del cost.

La sala d'actes que s'havia de fer a la primera planta no caldrà fer-la perquè amb la compra del Casino Ceretà per part de l'Ajuntament, el municipi ja disposarà d'un equipament per a actes públics de gran format al centre de la vila. Les obres es reprendran a partir de la licitació de la segona fase. En la primera es van fer l'adequació del solar adjacent al poliesportiu i els fonaments de l'edifici. Ara en la segona s'aixecarà l'estructura inferior i es construiran la primera planta, actuació que compta amb un pressupost de 331.000 euros, segons ha informat el consistori.

L'equip de govern que encapçala Albert Piñeira ha prioritzat la construcció d'aquesta primera planta en la segona i tercera fase d'obres per mirar de tenir el més aviat possible un nou gimnàs que doni sortida a l'actual demanda d'aquest tipus d'equipament a la capital cerdana. El termini d'execució de les obres és de mig any. Pel que fa a la segona planta, el consistori ha canviat l'auditori, amb escenari i platea retràctil, dels plànols originals per una sala polivalent neta útil per a tot tipus d'activitats esportives i socials. El pressupost de les tres fases s'eleva per sobre del milió d'euros, una xifra que suposa una rebaixa respecte els més de quatre milions projectats inicialment per a tot el projecte.