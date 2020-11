Bolvir allarga la xarxa d'aigua fins a Mas d'Aravó per substituir-hi els pous

L'Ajuntament de Bolvir porta a terme un projecte d'obres a la part baixa del terme municipal amb el triple objectiu de portar la xarxa d'aigua potable al veïnat de Mas d'Aravó, l'extensió de l'enllumenat públic des del poble de Talltorta fins al pont del riu Querol i l'ampliació de la nova xarxa de fibra òptica fins, també, Talltorta, a tocar ja del nucli urbà de Bolvir.

El consistori ha fet coincidir els tres dossiers aprofitant l'obertura de rases a les carreteres secundàries que creuen el terme municipal pels entorns de les riberes del Segre. Les tres actuacions sumen un pressupost al voltant dels 52.000 euros, dels quals 45.000 són per a l'extensió de la xarxa d'aigua potable, 5.000 per a la de l'enllumenat i 2.000 per a la de la fibra òptica. L'alcalde de Bolvir, Isidre Chia, ha explicat que la portada d'aigua al nucli del Mas d'Aravó és molt important per a les cinc famílies que hi viuen i el negoci de turisme rural que ofereix el veïnat. Actualment els habitatges de Mas d'Aravó s'abasteixen d'aigua de pous que, doncs, no està tractada. Es tracta d'una zona propera al veïnat de Puigcerdà Residencial, ja al terme municipal de Guils de Cerdanya, que fins fa poques setmanes també s'abastia d'uns pous la qualitat de l'aigua dels quals no era estable. La nova xarxa d'aigua potable donarà servei també a les granjes. Les obres ja s'han iniciat i és previst que quedin enllestides en les pròximes setmanes. Pel que fa a la fibra òptica, l'Ajuntament ha aprofitat que la línia troncal de la Cerdanya que fa unes setmanes va arribar a Puigcerdà provinent del Berguedà creua un extrem del terme municipal per allargar-la fins a Talltorta.