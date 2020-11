Chacón defensa a Urús que el PDeCAT negociï amb l'Estat els pressupostos

La candidata del Partit Demòcrata (PDeCAT), la igualadina Àngels Chacón, assegura que «atesa la situació crítica que viu el país arran de la pandèmia, cal negociar aquests pressupostos de l'Estat, i treure'n el màxim de recursos». Chacón es distancia de la dinàmica dels diputats de JxCat. Ahir es va reunir a Urús amb els alcaldes i caps de la formació a la Cerdanya, i va assegurar que «ens cal aquest exercici de negociació sense renunciar a res».

Aquesta és la línia política que defensa el nou PDeCAT després de la separació de JxCat que els ha dut a tenir dues formacions diferenciades. «Nosaltres permetrem que els pressupostos es discuteixin», va explicar Chacón. «No sé amb quina cara mirarem els ciutadans si no fem aquesta negociació», va insistir.

Chacón va estar acompanyada pel president de la formació, el bagenc David Bonvehí, i els càrrecs del partit a Urús i a la Cerdanya. Chacón i Bonvehí van fer notar als cerdans la tranquil·litat amb què afronten la nova etapa després del trencament amb Junts i «la invisibilitat» que han tingut durant el darrer període legislatiu. Han anat a redós de la direcció política i del grup parlamentari de JxCat fins que, finalment, aquests dar-rers s'han constituït com a partit propi.

La candidata demòcrata vol girar full de la crisi. Chacón considera que el trencament «evidencia que no es volia una suma amb el PDeCAT». I va afegir que «ara mirem endavant». «Estem amb moltes ganes de tornar a tenir veu pròpia», va reblar.

Àngels Chacón va ser a la Cerdanya per presentar-se als polítics locals i per mantenir un intercanvi amb el territori. Assegura que aquesta ronda de visites, que va començar a Lleida, va continuar a Girona i ahir va fer escala a la Cerdanya, ha de ser un dels puntals del programa electoral de la formació en els comicis per triar el nou Parlament català que s'haurien de celebrar el mes de febrer. «Volem predicar i creure'ns la diversitat territorial de Catalunya», va assegurar. No creu «en la centralitat territorialitzada, és a dir, des de la capital ho decidim tot i ho escampem per tot el territori». I va defensar que el seu model és escoltar el territori i fer amb la suma d'aquestes propostes i de les que es puguin fer des dels òrgans de direcció un programa electoral. Va afegir que aquest treball, si es fes des del Govern, portaria a «un nou model de governança, diferent, en el qual hauríem de començar a veure com integrem les propostes territorials». I va sentenciar que «no entenc una manera de fer les coses que no sigui amb diàleg, consens i participació».

«Tenim un model propi de país i hem de recollir propostes per dibuixar la Catalunya dels propers anys», va explicar Chacón. I davant els alcaldes reunits a Urús va defensar que no es poden marcar els territoris temàticament. No creu que parlar de la Cerdanya hagi de ser necessàriament parlar del sector turístic. Sense menystenir-lo, sabedora del pes que té a nivell de país i especialment en zones com la Cerdanya, manté que «si diem que al Pirineu també s'ha de ser competitiu empresarialment i si ens creiem que Catalunya és un territori d'oportunitats, el que hem de fer és generar aquestes oportunitats arreu». I en aquest sentit va reclamar analitzar què pot fer, per exemple, «que aquesta comarca no sigui competitiva industrialment», i va indicar que es podria mirar com s'ha de fer per tenir competitivitat en un tema vinculat a l'empresa com pot ser el transport.