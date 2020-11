Troben mort el boletaire igualadí perdut dimarts a l'Alt Urgell

Els Bombers van trobar, ahir al matí, el cos sense vida del boletaire de 77 anys i veí d'Igualada que dimarts a la tarda va desaparèixer a l'Alt Urgell.

Segons van informar fonts dels Bombers, aproximadament a un quart de dotze del migdia, van localitzar el cos de l'home que es buscava des de la tarda de dimarts, tres de novembre, quan collia bolets en una zona boscosa a Ossera, al municipi de la Vansa i Fórnols, a l'Alt Urgell.

Va ser des de l'helicòpter dels mateixos Bombers des d'on es va albirar el cos del boletaire perdut, al peu d'un penya-segat a la zona del torrent del Poll. El barranc és al final de la pista forestal on s'havia trobat algun indici que l'home hauria pogut passar per aquest lloc.

Els mateixos Bombers van ser els encarregats de fer les tasques per rescatar el cos de l'home mentre que, per la seva part, els Mossos van fer les gestions judicials corresponents. El dispositiu que va actuar ahir al matí va estar format per uns 50 efectius dels diferents cossos d'emergències: dels Bombers, amb una dotació dels GRAE i dues del Grup Caní de Recerca; dels Mossos d'Esquadra, amb dues unitats canines; del cos d'Agents Rurals; de Protecció Civil, amb una unitat canina, i 11 voluntaris.