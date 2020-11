Bolvir es proposa restaurar la capella del Camí de Sant Jaume abans que caigui

L'Ajuntament de Bolvir s'ha proposat restaurar l'església romànica de Sant Rafael, un temple petit molt proper al nucli urbà vinculat històricament al tram del Camí de Sant Jaume que creua el municipi per la Cerdanya.

L'equip de govern té la voluntat de restaurar l'ermita, que actualment està abandonada i amb els tancaments i part dels murs ja caiguts. L'alcalde de Bolvir, Isidre Chia, ha explicat que es tracta d'una capella que gaudeix d'un bon reconeixement per part dels veïns a pesar que fa anys que està en procés de desaparició i que, per tant, el consistori farà el possible per restaurar-la. En aquest sentit, l'Ajuntament confirmarà la titularitat municipal de l'esglesiola per tirar endavant un projecte de restauració o, si fos necessari, coordinar-lo amb el bisbat d'Urgell. Segons han explicat els tècnics del mateix Ajuntament, l'església «és en una vora del camí ral que antigament travessava la Cerdanya d'est a oest, antigament Camí de Sant Jaume i Strata Ceretana; aquesta capella és una de moltes que tenia el camí ral i avui desaparegudes, que veneraven els antics deus que van esdevenir sants protectors dels perills als quals estava exposat el caminant». L'Espai Ceretània, situat al peu del turó del Castellot, molt a prop de l'ermita, ofereix als visitants informació històrica sobre aquesta capella i la resta del patrimoni cultural i arquitectònic del municipi.

A pocs quilòmetres de l'ermita de Sant Rafael de Bolvir, les restes de Sant Joan Rodó de Ger, igualment sobre el Camí de Sant Jaume, també esperen ser desenter-rades. En aquest cas, el consistori va tenir dificultats per entendre's amb els propietaris dels terrenys.