El procés de clausura del terreny de l'abocador comarcal durarà tres anys

El procés de clausura de l'abocador comarcal de la Cerdanya amb el tractament del terreny, pel qual la comarca ha rebut una subvenció d'1,5 milions d'euros, durarà tres anys i comportarà un termini de 30 anys durant els quals els ajuntaments continuaran sent responsables de l'espai per si hi ha algun incident a nivell mediambiental. El Consell Comarcal ha iniciat la recerca d'una empresa especialitzada en el tractament de lixiviats que li permeti un estalvi del 40% en els 300.000 euros que li costa l'actual trasllat d'aquests líquids.

La intenció del Consell és iniciar el tancament definitiu de l'abocador amb l'actuació sobre els drenatges durant l'any que ve. Això ha de permetre regenerar l'entorn de l'abocador, que ja no funciona com a tal perquè des del 2017 la comarca envia la brossa de rebuig al forn incinerador d'Andorra, i fixar-hi un nou sistema de recollida i tractament dels lixiviats, els líquids originats del filtratge de l'aigua a través dels residus sòlids. En les pròximes setmanes el Consell Comarcal i l'Agència Catalana de Residus celebraran una última reunió per concretar tot el procés. En una primera fase, una empresa tractarà a les mateixes instal·lacions de Cortàs el líquid contaminant que s'acumula a les basses i que ara es trasllada amb camions cisterna. Igualment, també es farà la clausura de l'abocador per capes a fi efecte que baixin els nivells de lixiviats. Actualment tota l'aigua que hi cau s'acaba drenant i omplint les basses i obliga el Consell a contractar-ne el trasllat. El projecte de clausura preveu la construcció d'una estació de tractament. L'espai continuarà com a centre de distribució de residus.

L'abocador comarcal de Cortàs, al terme de Bellver, es va obrir l'any 1999 i l'any 2017, en sumar 18 anys de funcionament, va arribar a la fi de la seva vida útil. A partir d'aquell moment el Consell Comarcal va iniciar, en acord amb l'Agència de Residus i el Govern d'Andorra, el trasllat dels residus al forn incinerador d'Andorra la Vella, situat al veïnat de la Comella. Així, en els últims tres anys tres anys, les instal·lacions de l'abocador de Bellver es fan servir tan sols com a plataforma de coordinació del trasllat dels residus, el qual es fa amb camions que setmanalment creuen les carreteres de la vall. La fracció de rebuig s'envia a cremar en camions a Andorra, el cartró i els envasos van a la planta de tractament del Berguedà, el vidre es transporta a la planta especialitzada de Mollet i la fracció orgànica s'envia a Montferrer. La Cerdanya, amb un percentatge inferior al 25%, és una de les comarques amb pitjors índexs de separació de residus del país, segons evidencia cada any l'estadística de l'Agència Catalana de Residus.