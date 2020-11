Fontanals i Bolvir canviaran la barana del pont perquè és inestable i baixa

Els ajuntaments de Fontanals i Bolvir renovaran el pont sobre el Segre que separa els dos termes municipals en un projecte d'obres que té com a principal objectiu millorar-ne la seguretat per als vianants i conductors que hi passen perquè l'estat actual de les baranes no la garanteix.

Els dos consistoris, governats per pare, Ramon Chia, i fill, Isidre Chia, han establert un pacte amb l'empresa que ha portat el cablejat de fibra òptica a la Cerdanya pel qual la companyia es farà càrrec de les obres de reforma del pont. L'actuació ja s'ha iniciat amb els treballs previs dels tècnics sobre el terreny i la construcció de les noves baranes del pont en un taller de serralleria. Les actuals baranes del pont presenten un estat de deteriorament i una col·locació massa baixa que les fan perilloses tant per als vianants que s'aboquen al riu amb risc de caure-hi com per als vehicles que, amb un pas estret, topen amb les baranes inestables. Les noves baranes laterals, que seran de ferro, compliran la normativa legal sobre seguretat en aquest tipus de viaductes. L'empresa encarregada de la renovació del pont és Cobra, especialitzada en la instal·lació de cablejat de fibra òptica que aquest any ha travessat els termes municipals entre Urús i Puigcerdà per estendre la nova tecnologia a la Cerdanya. Els dos consistoris preveuen que les obres es podran enllestir en els pròxims mesos. L'alcalde de Bolvir, Isidre Chia, ha remarcat que «ara el pont suposa un gran perill i suposa una responsabilitat brutal perquè quan et ve un cotxe de cara quedes al costat i pots caure». El pont forma part d'un dels itineraris més usats a la vall per passejar o pedalar.