Una entitat creada a la Cerdanya promou canviadors públics per a gent dependent

Dues noies de la Cerdanya han impulsat conjuntament amb un noi del país basc una associació d'àmbit estatal que té com a objectiu la instal·lació en ciutats turístiques i entorns urbans de canviadors inclusius, pensats per permetre a les persones amb mobilitat reduïda que es puguin canviar de roba en cas de necessitat urgent. La iniciativa parteix de la necesitat de molta gent gran depenent de canviar-se de roba quan és fora de casa, de la mateixa manera que els passa als nadons i sí compten amb espais per a ser canviats en establiments públics o equipaments sanitaris.

L'associació 'Cambiadores inclusivos' s'ha constuït a la Cerdanya per treballar arreu de l'estat. Una de les impulsores a la comarca, Montse López, ha explicat que la iniciativa neix a partir del disseny d'un contenidor prototipus que ha guanyat un concurs al País Basc. Aquest equipament ofereix un espai íntim amb lavabo, una grua per ajudar els acompanyats a moure les persones depenents i una llitera per facilitar el canvi de roba. El canviador és especialment necessari en entorns turístics com ara Puigcerdà o les estacions d'esquí, per la qual cosa l'entitat s'hi posarà en contacte. López ha argumentat que «ara moltes vegades quan tens una necessitat amb una persona gran l'has de canviar posant una tovallola a terra... són situacions bastant patètiques». En aquest sentit, l'associació veu ideal instal·lar els canviadors a, per exemple, l'Hospital. Des de l'associació, que presideix la veïna de segona residència a Cerdanya Anna Folch, han detallat que «un Canviador Inclusiu (CI) és un inodor, lavabo, dutxa i llitera, combinats en un espai per a l'ús de persones amb grans i complexes necessitats d'assistència en la higiene, que requereixen l'ajuda de fins a dues persones d'assistència personal». Es tracta de d'instal·lacions que «no estan dissenyades per a l'ús de persones autònomes, o per a fer-se servir com instal·lacions per a canviar els bolquers als nadons; un canviador inclusiu cobreix les necessitats bàsiques per a la neteja personal que actualment els banys accessibles no satisfan». Els reptes de l'entitat són la instal·lació de canviadors inclusius en tots els llocs estratègics públics i privats, o de gran concurrència de persones; la incorporació del concepte de canviadors inclusius en l'actual normativa d'accessibilitat; la gestió dels canviadorsi la generació d'ocupació per instal·lar-los.