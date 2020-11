El Consell ultima l'oficina del SOC que evitarà haver d'anar a Ripoll o a la Seu

El Consell Comarcal de Cerdanya ultima amb la Generalitat la posada en marxa el punt d'atenció permanent del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). L'estrena d'aquesta nova delegació, prevista per al mes de gener, posarà fi a una reclamació històrica dels cerdans perquè encara actualment han de desplaçar-se a la Seu d'Urgell o a Ripoll per fer alguns tràmits laborals.

L'estrena del punt d'atenció permanent estalviarà als cerdans de la banda lleidatana haver d'anar a la Seu i els de la gironina a Ripoll per fer els tràmits que són estrictament presencials i, alhora, també permetrà fer els tràmits a Puigcerdà als veïns que no disposen de connexió a Internet o habilitat per fer-ho en el cas dels tràmits que ja es poden fer des de casa. El conseller responsable d'Ocupació, Albert Maurell, ha explicat que la data d'estrena està subjecta a l'evolució de la pandèmia. La nova oficina, que s'instal·larà a la seu del Consell Comarcal, anirà incorporant els programes d'ajudes i assessorament del SOC.

El Consell ha argumentat que l'oficina serà beneficiosa per a la Cerdanya pel que fa a la possibilitat de rebre subvencions o accedir a programes de formació perquè facilitarà recollir dades més fidedignes de la realitat laboral, de manera que també ajudarà a obtenir-ne una radiografia més fidel.

L'obertura d'aquesta oficina s'emmarca en l'acord anunciat a l'estiu pel mateix Consell, Puigcerdà i el departament de Treball en el transcurs d'una visita del conseller El Homrani a la comarca.