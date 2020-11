El preu de carn de poltre pirinenc es manté, però el de la vedella baixa un 20%

Els ramaders de poltres destinats a carn no s'han vist afectats per la crisi de la covid-19, més enllà de la suspensió de les fires ramaderes i de l'organització de concursos. El president de l'Associació de Criadors d'equí de Cavall Pirinenc Català, Ivan Pey, ha explicat que les vendes s'han mantingut tot i el tancament de la restauració.

En el cas del boví, però, s'ha produït una caiguda de preus d'entre el 20 i el 25%, segons ha afirmat el gerent de la Federació Raça Bruna dels Pirineus (Februpi), Martí Orriols, que ha afegit que la situació de la que es partia l'any passat ja no era "massa bona". La cancel·lació de les fires també ha obligat als ramaders a buscar noves fórmules per vendre i mostrar els seus animals.

Al Pallars Sobirà hi ha actualment una vuitantena de criadors de cavall i a tot el Pirineu català en són més de 300. En aquesta comarca es crien entre 700 i 800 poltres a l'any i alguns d'ells s'engreixen i es comercialitzen al territori. Mentre, d'altres es venen a altres engreixadors després de desmamar-los, especialment a França, Itàlia, Portugal o altres punts de l'Estat com ara València.

Pel que fa a la demanda i al preu, aquests s'han mantingut, tot i que la covid-19 ha obligat a tancar temporalment els bars i restaurants de Catalunya. Així, el president dels criadors del Pallars creu que es paga un preu just que està al voltant dels 600-700 euros per poltre deslletat, entre els 6 i els 8 mesos. Pey assegura que la cria d'aquest animal està molt equilibrada amb la demanda actual i diu que els clients segueixen veient aquesta carn com una garantia de salut i qualitat. De fet, així ho certifiquen els estudis de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) que conclouen que és altament rica en àcids grassos poliinsaturats del tipus omega 3 i ferro.

En el cas dels vedells, Orriols ha explicat hi ha una manca de consum de les peces més cares, com ara els entrecots i els filets, ja que, segons assegura "són carns que la gent aprofita per menjar a la restauració". D'altra banda, el gerent de la Februpi creu que la pandèmia ha marcat "un abans i un després" en la venda directa del productor al consumidor. D'aquesta manera, afirma que els clients han anat a buscar el producte de proximitat i creu que l'administració ha de fer una aposta perquè aquest model es mantingui i consolidi.



Sense fires ramaderes

Mentre, la cancel·lació de les fires ramaderes "ha fet canviar dinàmiques" i ho ha fet més complicat, ha dit Orriols. A més, la covid-19 també ha obligat a fer les subhastes d'animals per Internet, concretament a través de l'aplicació de WhatsApp. En aquest cas, però, després de celebrar-ne dues per aquest sistema, creu que en un futur caldrà apostar per un sistema híbrid entre presencial i virtual, ja que aquest canal ha servit per obrir la participació a d'altres zones més llunyanes.

Per la seva banda, Pey explica que els concursos de Cavall Pirinenc i les fires ramaderes són punts de trobada amb les persones que es dediquen a aquest sector en tot el territori i lamenta que aquest any no s'hagin pogut celebrar. Per aquest ramader, aquests certàmens també serveixen per donar a conèixer el Cavall Pirinenc Català entre la població.

La tradicional fira ramadera de la Pobleta de Bellveí, al Pallars Jussà, es va anul·lar per evitar la concentració de moltes persones en un mateix lloc. Malgrat tot, el sector ramader no va deixar passar l'oportunitat d'ensenyar els seus animals i es van celebrar un certamen virtual. Així, el dia que s'hagués celebrat el Concurs Comarcal de Cavall Pirinenc Català i el Concurs d'Animals de Raça Bruna dels Pirineus, els propietaris van mostrar alguns dels seus exemplars per Instagram.

Dos anys del centre de testatge de Bellestar

Pel que fa al centre de testatge de Bellestar de l'Escola Agrària del Pirineu, aquest mes de novembre s'han complert dos anys des de la posada en funcionament de les instal·lacions a Montferrer i Castellbò. Per Orriols, l'equipament ha permès tenir els animals en millors condicions i consolidar les proves que s'hi duen a terme, com ara comprovar la qualitat seminal, la infiltració del greix a la carn o el mesurament del perímetre de la pelvis, ja que és un element que afavoreix la facilitat del part.

El gerent de la Februpi ha explicat que la raça de vaca Bruna destaca per la forma de cria dels seus vedells, ja que són animals dòcils i de bon maneig. En aquest sentit, ha dit que el que busca el centre de testatge dels mascles és trobar als exemplars que millor transmeten aquestes característiques als seus fills, a més d'aquells que n'asseguren un millor creixement.