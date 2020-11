Forment plega de l'executiva sense deixar el PP ni el càrrec de regidora

La regidora del PP de Puigcerdà, Meritxell Forment, ha dimitit del seu càrrec a l'executiva del partit a les comarques de Girona per discrepàncies amb la seva presidenta, Maria Àngels Olmedo. Amb tot, Forment ha emfatitzat que no es dona de baixa del partit i que, per tant, no canvia la seva condició de regidora a l'Ajuntament de la capital cerdana pel grup municipal del PP.

Forment, que fins ara tenia el càrrec de vicesecretària de Política Municipal, ha abandonat l'executiva provincial perquè, segons ha explicat, «no m'agrada el funcionament de Maria Àngels Olmedo, que és molt totalitari; és molt dels seus... aquesta senyora a mi mai no m'ha comunicat res». La regidora de l'oposició puigcerdanenca ha afegit que «a l'Olmedo la van posar al càrrec a dit, sense cap votació... de moment seguiré com a militant de base». Forment ha anunciat que, però, es tornaria a incorporar a una nova executiva provincial si l'encapçala gent de la seva confiança, entre els quals ha citat el regidor de Sant Antoni de Calonge i secretari general del partit a les comarques de Girona, Alberto Mas: «Amb ell sí que hi aniria, tenim un grup de gent amb qui sí que hi treballaria a gust». Forment ha remarcat que «en principi no em plantejo marxar del partit», per la qual cosa preveu esgotar el mandat municipal a Puigcerdà en representació del PP. Forment és regidora després d'aconseguir 277 vots i un percentatge del 7,5% dels vots a les municipals de l'any passat.

La renúncia de Forment s'ha produït en el marc d'una dimissió en bloc de deu càrrecs de l'executiva en desacord amb la presidenta, que fa intentar cessar el mateix Alberto Mas.