Junts s'organitza a la Cerdanya amb executiva nova i trenta militants

Consumada l'escissió del PDeCAT, les bases de Junts per Catalunya a la Cerdanya s'han organitzat amb una executiva i coordinadora a fi d'iniciar una nova etapa d'expansió. La coordinadora i màxima responsable de la formació a la comarca és Glòria Rigola, d'Alp, que ha anunciat la voluntat del partit d'obrir una fase de treball a tots els municipis de la comarca per tal de consolidar-se com una formació integradora. Amb els alcaldes de la comarca al PDeCAT, Junts no vol encara parlar de les futures municipals i ha remarcat que el seu primer repte són les eleccions al Parlament del febrer.

La coordinadora de Junts per Catalunya a la Cerdanya té ara per ara una trentena d'afiliats. La voluntat de la formació és «formar equips de treball que funcionin en xarxa, d'una manera molt oberta per tal que tothom hi pugui tenir veu», segons ha explicat la mateixa Glòria Rigola. La política d'Alp ha explicat que «ara ens toca explicar el projecte i fer-lo créixer; de moment no estem als disset municipis però la intenció és ser-hi».

Rigola ha explicat que, a nivell personal, la decisió d'agafar el càr-rec s'emmarca en una trajectòria de dedicació a la política que li ha fet ostentar també la màxima responsabilitat de les Joventuts Nacionalistes de Catalunya a l'Alt Pirineu. Rigola encapçala una executiva de set persones que completen Tomàs Torrent com a responsable de política municipal; Jordi Casas com a responsable d'Afiliats; Miquel Adam com a responsable d'Organització; i Anna Muntané, Josep Agustí Fajas i Ioia Dalmau com a vocals. La formació ha perfilat els òrgans de direcció de tot el Pirineu. Així, pel que fa a la vegueria, Junts ha presentat una única candidatura, amb Ricard Pérez com a coordinador, Montse Villaró com a responsable de comunicació, Joaquim Delgado com a responsable d'organització, Imma Gallardo com a cap de relacions institucionals i Josep Lluís Farrero, d'implantació municipal i territori.



Organització a tot el Pirineu

Pel que fa a les comarques, les seves candidatures designades han estat les encapçalades per Marta Rollan a l'Alta Ribagorça, l'alcalde de la Seu d'Urgell Jordi Fàbrega a l'Alt Urgell, Glòria Rigola a la Cerdanya, Josep Maria Puigarnau al Pallars Jussà i Carlota Canu al Pallars Sobirà. Des de l'executiva del Pirineu han remarcat que «es tracta d'equips diversos que reflecteixen l'esperit de Junts, on la transversalitat, la capacitat de sumar i el projecte de territori i de país són pilars fonamentals».