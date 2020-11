Puigcerdà refusa una proposta d'ERC per crear una taula d'impuls econòmic

L'Ajuntament de Puigcerdà ha refusat amb els vots de l'equip de govern una moció del grup d'ERC a l'oposició en la qual proposava la creació d'un ens públic i privat que treballés per la reactivació econòmica de la vila i la Cerdanya davant l'actual crisi econòmica derivada de la pandèmia. La proposta s'ha refusat sense entrar a debatre'n el fons, fet que ha aixecat les crítiques del grup municipal d'ERC.

La moció de l'oposició plantejava un «acord de ciutat per a la creació d'un ens participatiu que de manera transversal i coordinada treballi amb l'objectiu de la reactivació social, cultural i econòmica de la vila i que tingui representants de tots els agents socials, econòmics i polítics que cal implicar en la recuperació del nostre teixit social i econòmic». Igualment, el text plantejat al consistori demanava «que l'Ajuntament, com a administració pública més propera a la ciutadania, impulsi aquesta creació convocant en un període mai superior a 60 dies naturals una reunió inicial, amb tots els agents socials, econòmics i polítics necessaris i on es comenci a concretar de manera participativa el funcionament de l'esmentat ens, com ara calendari, periodicitat de les reunions o membres». Las moció incloïa l'establiment d'algunes mesures de reacció econòmica com ara la creació d'un viver d'empreses, l'organització d'un premi que fomenti iniciatives comercials, l'impuls d'un servei de mediació per a lloguer de comerços i oficines, la bonificació de l'IBI, la creació d'un pla d'ocupació municipal o la posada en marxa d'un pla que posés una atenció especial a les famílies monoparentals.

Des d'ERC han lamentat el rebuig de la moció per part de l'equip de govern tot criticant que «la moció va ser rebutjada sense presentar cap mena d'argument ni el més mínim debat, i per majoria absoluta, amb els vots de l'alcalde i el seu grup, ni a la junta de portaveus prèvia ni al propi ple». Davant d'això, el grup de l'oposició ha lamentat «una manera de fer que sabem legítima però considerem democràtica i èticament qüestionable», i ha interpel·lat l'equip de govern «per tal que faci saber a tota la ciutadania quin és el seu pla estratègic que pensa desenvolupar». En el transcurs del ple municipal el grup de govern va desestimar entrar en el debat de la moció per passar directament a una votació que va servir per rebutjar-la.