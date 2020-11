Els veïns de Bajanda s'uneixen per frenar un complex turístic que triplica el poble

Els veïns de Bajanda s'han unit en l'Associació de Defensa de l'Interés de Bajanda-Estavar per mirar de frenar la construcció d'un complex de 32 apartaments turístics de luxe que triplicaria l'actual població de 50 habitants del poble i, segons han denunciat, en trencaria el tarannà urbanístic i social.

Els veïns s'oposen a un projecte que ha de crear 32 habitatges en una finca d'11.000 m2 que inclou edificis antics fets en origen pel Bisbat de Perpinyà amb molt poc rigor, segons han denunciat.

Els portaveus de l'associació han explicat que «el projecte immobiliari de Bajanda té com a objectiu la reutilització d'edificis molt degradats, de vegades construïts a corre-cuita sense permís de construcció, d'una arquitectura incompleta i antiestètica, afegint-hi xalets, una piscina i un gimnàs», en uns blocs de planta baixa més tres pisos que sobresurt de l'estil general de cases baixes del poble.

El projecte es diu Nius de Bajanda i forma part d'una actuació global de la companyia Bybossy & Partners Group, que, sota el nom Nius de Cerdanya, promou nous habitatges turístics arreu de la comarca. L'associació ha alertat que, «a més de la degradació urbana i mediambiental que sens dubte crearà el projecte immobiliari Nius de Bajanda, requerirà importants despeses de capital que al pressupost municipal i li costarà finançar sense augmentar els impostos ; no aportarà res en termes d'impuls a la vida local; no satisfarà les necessitats d'habitatge ni d'equipaments socials. A través de les seves opcions arquitectòniques i els preus previstos, el projecte s'adiu amb un procés d'exclusió social ja implementat en els darrers anys en molts projectes immobiliaris a la Cerdanya...».

Els portaveus veïnals han remarcat que «la necessària adaptació de carreteres, vies i xarxes diverses induïda per l'arribada accelerada de nous residents molt intermitents podria ser costosa, fins i tot si els desenvolupadors hi contribueixin parcialment. No volem pagar més impostos locals per projectes amb inversions financeres més grans que les perspectives residencials».

Els veïns creuen que el projecte du el poble per un «camí especulatiu mortal». El projecte està pendent de rebre els permisos municipals per poder vendre apartaments en les pròximes setmanes.