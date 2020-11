Cerdanya i Alt Urgell assessoren cada dia dues famílies que hi volen viure

La Cerdanya i l'Alt Urgell atenen cada setmana deu famílies o persones que s'hi volen instal·lar per iniciar una nova vida al Pirineu a través del servei d'assessorament personalitzat del programa Viure a rural. El programa ha incrementat els serveis el 150%, i ha passat de tenir una mitjana de quatre usuaris a la setmana des que es va crear, fa tres anys, a tenir-ne una desena.

El servei es porta a terme a través del programa Viure a rural i ofereix als nous residents una atenció personalitzada per tal que puguin prendre les decisions més idònies a les seves necessitats o preferències pel que fa, per exemple, el poble de residència, el model educatiu per als fills o el parc empresarial a l'abast per treballar al territori. Així, el programa es desplega en set àmbits temàtics que radiografien la realitat de les dues comarques: treball i emprenedoria, educació, salut, habitatge, esports, cultura i lleure i medi ambient. La informació s'ofereix en els punts anomenats Antena d'Acollida a Puigcerdà i la Seu. Els tècnics que porten a terme el programa també tenen en compte el perfil de les persones demandants a fi d'establir «un espai d'escolta que permeti conèixer les demandes i/o necessitats de l'usuari, i alhora descobrir les potencialitats o valors que pot aportar al territori, perquè el procés d'establir-se al món rural es dugui a terme de la millor manera», segons han explicat des del Consorci Alt Urgell Cerdanya. La tècnica responsable del servei, Cristina Prat, ha explicat que ara par ara la principal dificultat amb què es troben tant des del mateix Consorci Alt Urgell Cerdanya com els demandants d'assessorament és la informació sobre el parc d'habitatge disponible. Això és així perquè ara per ara l'administració no disposa d'un inventari d'habitatges buits, de manera que han d'adreçar els usuaris del servei a les agències immobiliàries locals. Prat ha explicat que entre els principals factors que condicionen la decisió final sobre la residència hi ha, per exemple, les necessitats de salut, les laborals o les educatives i de formació extraescolar per als fills. El programa no disposa de la informació sobre el percentatge d'usuaris que finalment s'instal·len al Pirineu. Viure a rural és una acció del projecte Odisseu finançat pel departament d'Agricultura i el Fons Europeu FEADER.