El Cadí crea una Festa del Parc anual per unir els escolars de les tres comarques

El parc natural del Cadí Moixeró ha creat una Festa del Parc per tal que els escolars de la Cerda-nya, l'Alt Urgell i el Berguedà que queden dins del seu territori se'l sentin seu com una realitat geogràfica tan real com el municipi i la comarca. La Festa del Parc se celebrarà cada any en un poble diferent del seu àmbit amb la participació dels alumnes de tercer i quart de primària.

La Festa del Parc Cadí-Moixeró forma part del nou programa pedagògic que han elaborat els seus gestors, una eina que recull els programes educatius per a totes les edats, cicles de formació i grups portats a terme fins ara, així com el nou material divulgatiu. El parc ha enviat el programa pedagògic a totes les escoles i centres de recursos del seu territori per tal que ara cada equip de professors el pugui adaptar a les seves necessitats i pugui incorporar les activitats amb el parc al calendari acadèmic. La Festa del Parc s'havia d'estrenar durant aquest any 2020 però la pandèmia ho ha impedit. No obstant això, des del parc han assegurat que s'estrenarà en els pròxims mesos si la situació sanitària ho permet perquè es tracta d'una de les activitats noves que el parc ha dissenyat i preparat amb més il·lusió. La tècnica del parc Queralt Tor ha explicat que la nova Festa del Parc ajudarà a definir el parc natural com un territori real al qual pertanyen els seus habitants: «Permetrà segurament que els nens vagin a llocs on no han estat mai, perquè, per exemple, els nens de Bellver no han estat mai a Vallcebre, o a l'inrevés... serà una jornada no tan sols de presentació del parc en general sinó també per aprofitar les peculiaritats de cada lloc, per exemple, l'any que es vagi a Vall-cebre es parlarà de geologia i dinosaures i l'any que es vagi a Tuixent es parlarà de plantes medicinals. Això farà possible que les escoles i els alumnes se sentin part de tot això».

El programa pedagògic treballa amb els objectius generals sobre el patrimoni natural de valorització, conscienciació, protecció, compromís i conservació.



Joc de rol per als més grans

Entre les novetats del programa pedagògic també hi ha el joc de rol «Solució col·lectiva», pensat per a estudiants més grans que planteja problemàtiques relacionades amb la gestió del parc, i accions sobre espècies de flora o fauna concretes com ara una sobre l'almesquera.