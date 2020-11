Contratemps a l'R3: La circulació de trens entre Puigcerdà i Ribes de Freser no es reprendrà abans del maig

El director general de Conservació i Manteniment d'Adif, Ángel Contreras, ha informat que "per causes sobrevingudes i imprevistes" s'ha hagut de reprogramar el restabliment de la circulació ferroviària de la línia R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà i, en comptes de posar-se en funcionament el 7 de febrer, no es farà fins el mes de maig. Ho ha anunciat en una reunió telemàtica amb representants de Rodalies, la Generalitat i el territori. Contreras ha detallat que l'endarreriment es deu, principalment, a un "despreniment de terres que va tenir lloc a l'estiu en la fase inicial de les obres". Tot i això, Contreras ha dit que els treballs de millora al túnel de Toses, engegats el passat mes d juny, "ja es troben per sobre el 50%".

El responsable d'Adif, que ha informat sobre l'endarreriment en la posada en marxa del servei, ha dit que el despreniment que va tenir lloc a l'estiu "va ser arreglat amb la màxima celebritat possible" i ha apuntat que "les obres segueixen el seu curs amb normalitat". De fet, ha subratllat que "precisament s'estan executant aquestes obres per evitar riscos d'aquest tipus i avançar-se a un possible problema que hagués generat més riscos amb la línia de circulació".

Davant d'això, Adif ha situat la nova data per restablir el servei durant el mes de maig de l'any que ve. "El nostre màxim interès és acabar com abans millor les obres per reduir l'afectació als viatgers", ha detallat. Inicialment la previsió d'Adif era que les obres s'allarguessin durant set mesos i mig i que la circulació es restablís el 7 de febrer.

L'actuació de millora del túnel de Toses té un pressupost estimat superior als 9,5 milions d'euros i té per objectiu intervenir a l'estructura del túnel, situat entre Planoles i La Molina. Està previst rehabilitar-lo per arreglar les patologies i els danys detectats en el marc de les inspeccions que s'hi ha fet. En aquests moments s'hi estan duent a terme els treballs per millorar el revestiment i el drenatge.