Indignació entre els usuaris de l'R3 per l'endarreriment de les obres del túnel de Toses

Indignació entre els usuaris de la línia R3 després de conèixer-se que la circulació ferroviària entre Ribes de Freser i Puigcerdà no es restablirà fins al maig per causes «sobrevingudes» en les obres del túnel de Toses. Des de la plataforma Perquè no ens fotin el tren diuen que és una «molt mala notícia» per a la mobilitat al Pirineu.

«Ja fa temps que ens ho temíem pels silencis que hi havia», afirma Maria Coma, una de les membres de la plataforma. I es pregunta per què no s'han destinat més mitjans per escurçar terminis. Creuen que el que ha passat és fruit d'«anys de mala inversió i d'una mala diagnosi». Els treballs havien d'acabar el 7 de febrer del 2021 però un despreniment de terres a dins del túnel a l'estiu ho ha endarrerit.

«És un retard molt significatiu d'una obra que havia de durar 7,5 mesos», remarca Coma, que recorda que la interrupció del tram nord de la línia R3 acumula ja més d'un any si se sumen els mesos de confinament en què els trens només circulaven entre Ripoll i l'Hospitalet. I posen en dubte que realment estigui acabat el maig. «No han ni concretat una data», destaca.

Des de la plataforma denuncien l'«opacitat» amb què Adif està fent les obres i afirmen que han intentat sense èxit conèixer com evolucionaven els treballs. També lamenten que, un cop vistos els imprevistos i les causes sobrevingudes com el despreniment de terres, no s'hagin destinat més esforços per escurçar terminis com podria ser doblant torns de treball.



L'autobús allarga una hora el trajecte

Aquest fet, afegeixen, se suma a la llista de greuges que vénen patint amb aquesta línia i als problemes d'inversió que arrossega des de fa anys i que es ve denunciant des del territori. En relació al servei alternatiu de bus, recorden que ara el trajecte de Hospitalet fins a La Tour de Carol s'ha allargat una hora més del que hi havia fins ara, que era de tres hores. Amb les «incomoditats» i limitacions d'anar en un bus on no està permès dur bicicletes, gossos ni tampoc hi ha lavabo. Els viatgers baixen a Ribes de Freser i han d'agafar un bus per fer la resta del tram nord de la línia.

Per la seva banda, l'alcalde de Planoles, David Verge, ha reclamat a Adif tenir més informació de l'evolució dels treballs perquè els veïns i usuaris pregunten i «no saben què respondre». El batlle espera que aquest sigui l'únic endarreriment de l'obra i que «si diuen el maig, que sigui el maig i no el setembre». En el seu cas, fa una valoració positiva del servei alternatiu per carretera.