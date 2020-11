Les estacions d'esquí de l'Alta Cerdanya confien poder obrir el 15 de desembre

Neus Catalanes, el conjunt d'estacions del Pirineu francès entre les quals hi ha les de l'Alta Cerda-nya, confien que sigui el 15 de desembre la data en què totes les seves estacions podran obrir les seves pistes, però no ho poden assegurar al 100% perquè esperen l'evolució de les restriccions de França.

Els diferents responsables de les 8 estacions que formen part d'aquest conjunt van presentar les seves novetats en una roda de premsa telemàtica en què van explicar com encaren la temporada. En aquest sentit, van assegurar que totes estan preparades per arrencar la temporada d'esquí, ja que enguany han invertit entre totes les estacions fins a 8 milions d'euros per tal d'assegurar que el risc de contagi a les seves instal·lacions sigui el mínim possible.

Actualment el govern francès està treballant en un protocol específic per al sector de l'esquí que dotarà de la informació necessària per saber del cert com es desenvoluparà la temporada i en quines condicions, però encara s'ha de publicar. Tot i això des de Neus Catalanes asseguren que estan preparats per assumir el distanciament de seguretat requerit així com les tasques de desinfecció i altres mesures relacionades.

Tenint en compte la possibilitat que durant la temporada es produeixin noves restriccions de mobilitat o que les estacions hagin de tancar, s'oferirà uns vals de descompte als usuaris que tinguin el forfet de temporada o el de sis dies, que dona accés a totes les estacions del grup, de cara a la propera temporada per tal de compensar les molèsties.

Des del conjunt d'estacions apunten que més del 20% de la seva clientela és catalana i que estan notant com la venda de forfets de temporada no està sent gaire alta a causa de la incertesa que provoca la situació sanitària. Per aquest motiu van afirmar que en cas que els clients catalans no poguessin acudir a les estacions del Pirineu francès seria un cop molt important per al sector, però que si el govern francès els dona la possibilitat d'obrir, ho faran.

Entre les novetats de la temporada, Font-romeu disposarà d'una nova pista que connectarà amb l'estació de Pyrénées 2000 i d'un nou restaurant amb repartiment a diferents punts de l'estació, un sistema que és pioner als Pirineus.

Per la seva banda, Porté-Puymorens ha millorat el sistema d'innivació, entre altres aspectes.