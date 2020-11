El turisme de la Cerdanya veu en el confinament municipal la seva condemna

El sector turístic de la Cerdanya veu amb molt escepticisme el pla de desescalada proposat pel Govern. Pels restauradors i hotelers de la comarca el factor definitiu que condemna els negocis a la vall és el confinament perimetral municipal. Sense l'aixecament definitiu d'aquesta restricció, el turisme de la Cerdanya està condemnat a viure uns mesos de novembre i desembre sense el seu principal gruix de clients, el qual prové de l'Àrea Metropolitana.

Restauradors i hotelers han acollit de bon grat l'inici de l'activitat aquesta pròxima setmana amb la reobertura dels restaurants tant a l'interior com a l'exterior, però han qüestionat la rendibilitat d'aquesta mesura ja que per ara limita la clienttela a l'estrictament local, i això no garanteix la viabilitat dels negocis. Amb el manteniment del confinament municipal el mes de desembre, els professionals del turisme de la Cerdanya veuen perdut el pont de desembre, en el qual històricament i tenen dipositades les grans esperances per un bon inici de temporada de neu. Sense aquesta punta turística molts restaurants i hotels de la comarca han sabut aquesta setmana que ja han de renunciar a un percentatge de facturació que se situa entre el 10% i el 15% de la temporada hivernal.

La presidenta de l'associació d'hotels i càmpings de la Cerdanya, Núria Vidal, ha remarcat la importància que té la mobilitat pel sector. En aquest sentit, Vidal ha emfatitzat que si les restriccions es mantenen més enllà de la primera quinzena de desembre poden suposar un gran trasbals pels negocis. Vidal ha lamentat que no s'hagi avançat en el temps l'aixecament del confinament municipal de cap de setmana i ha considerat que en termes globals el relaxament de les mesures i és positiu per bé que encara queda molta feina per fer.



Resignació al comerç

Per la seva banda, el sector del comerç també viu amb resignació no tan sols la situació actual sinó que també les males perspectives de la temporada d'hivern. La regidora de comerç de Puigcerdà i membre de l'associació de botiguers de la vila, Marta Rufiandis, ha admès que la renúncia al Pont de la Puríssima i la visió d'una temporada de neu amb confinament perimetral és una gran "sotragada" pels botiguers que, alhora, se suma a un any dos mil 20 ja de per si dolent. La històrica comerciant de Puigcerdà ha recordat que a la capital cerdana i a la resta de la comarca "vivim del turisme i de les cases de segona residència, i sense aquest moviment de gent no podem estar contents de cap manera".

D'altra banda, Rufiandis ha remarcat que en l'actual situació de pandèmia "no es tracta tant de com ho viuen el sector comercial i el turístic en general sinó de com ho pot encarar". En aquest sentit, ha emfatitzat que "malauradament no hi poden fer res perquè cal prioritzar la salut de tothom per sobre dels negocis propis". La regidora ha apuntat el seu desig que "tant de bo" en els pròxims mesos es pugui superar la pandèmia i que els comerços de la vila i resta de negocis turístics de la vall puguin començar a refer-se d'una situació econòmica que ha emmarcat en un "any horribilis"..