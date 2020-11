Les filtracions obliguen Puigcerdà a refer la placeta mirador de Josep Pla

arxiu particular

La placeta mirador de Josep Pla amb les instal·lacions del Taller d'Arts municipal just a sota

Les filtracions d'aigua que es produeixen a l'entorn de la plaça de l'Ajuntament i la galeria subter-rània que condueix a l'antic Pou de Gel o Ull de Basilisc han obligat l'Ajuntament de Puigcerdà a impulsar un projecte de millora urbanística a la placeta de Josep Pla i als locals del Taller d'Arts municipal, que queden just a sota la plaça de l'Ajuntament.

Les filtracions i humitats que des de fa anys afecten els murs d'una de les zones més antigues del nucli urbà han deteriorat les instal·lacions del Taller d'Arts fins al punt de necessitar una actuació urgent. Des del consistori han explicat que la plaça es va fer amb un sistema ineficient d'impermeabilització, per la qual cosa en èpoques de pluja o neu l'aigua que s'acumula a la placeta mirador de Josep Pla es va filtrant a les dependències del Taller d'Arts. Així, en les pròximes setmanes, l'Ajuntament activarà un projecte d'obres que inclourà la renovació de la superfície de la plaça, la substitució de l'actual sistema d'impermeabilització, la instal·lació d'un paviment nou i, ja a l'interior de les sales de l'equipament cultural, l'actuació sobre les parets afectades per les humitats així com la millora general de les instal·lacions. El projecte té un pressupost d'uns 82.000 euros. El termini d'execució de les obres és d'uns tres mesos, de manera que l'equip de govern municipal espera tenir-les enllestides durant el primer semestre de l'any que ve. L'any passat l'Ajuntament va haver d'executar un altre projecte d'impermeabilització de la placeta mirador dels Bombers, situada sobre el pàrquing municipal, la qual també tenia des de fa anys filtracions i humitats.