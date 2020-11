Puigcerdà recupera el llibre que explica com es va fer el pont de Sant Martí

Puigcerdà ha recuperat per a la consulta el llibre de l'any 1326 que explica la construcció d'un dels elements viaris més antics de la vila que encara s'utilitzen: el pont de Sant Martí. El projecte de restauració d'aquesta obra inclou la seva digitalització, que en permetrà la consulta oberta.

El pont de Sant Martí és una construcció d'estil gòtic amb dos arcs que permet circular-hi per sobre el cabal del riu Querol i separa els termes municipals de Puigcerdà i Guils de Cerdanya. Es tracta d'un pont encara molt transitat per veïns que circulen entre els dos municipis i, també, entre les zones residencials de Bolvir. El programa de restauració de l'Arxiu Comarcal ha permès recuperar el llibre i treure a la llum els detalls de la construcció del pont, com ara els treballadors que hi van participar.

L'Arxiu Comarcal ha explicat que l'obra conté detalls com ara els procediments constructius, la tipologia d'artesans que hi intervenen, els materials utilitzats i el seu lloc d'origen, l'organització del treball i les remuneracions als obrers segons la categoria. Els reponsables de l'Arxiu han apuntat que el Llibre de l'obra del pont de Sant Martí de 1326 «estava molt deteriorat a causa, sobretot, de l'acció dels fongs. En el procés de restauració, que s'ha portat a terme en un taller especialitzat a Moià, s'han netejat les cobertes, s'han netejat i consolidat les pàgines que estaven enganxades entre elles, i s'han reintegrat les parts perdudes. Gràcies a aquesta intervenció s'ha pogut aturar la degradació i ara es pot manipular amb seguretat». L'actuació s'ha portat a terme amb el suport de l'Ajuntament i la Diputació de Girona.