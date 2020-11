El confinament posa la Cerdanya a tocar d'una crisi sense precedents

L'anunci del Govern que el confinament perimetral municipal, i després el comarcal, s'allargarà fins a una hipotètica tercera fase de desescalada sense data, ha fet veure els professionals del turisme que han de renunciar ja d'entrada al Pont de la Puríssima i ha encès totes les alarmes per una temporada de neu perduda. Tan sols pel pont de la Puríssima, el sector turístic de la Cerdanya deixarà d'ingressar uns 3,2 milions d'euros de la despesa dels segons residents i prop del 20% de la facturació de tota la temporada d'hivern.

El turisme de la Cerdanya viu dels segons residents i visitants de l'Àrea Metropolitana, i partint de la seva magnitud estan dimensionats els seus negocis, de manera que, sense aquest mercat, restauradors, hotelers i empresaris de l'esquí es plantegen ja no obrir o replantejar plantilles i pressupostos. El pont de la Puríssima suposa la gran arrencada de la campanya i, alhora, una de les tres grans puntes, juntament amb les campanyes de Nadal i Setmana Santa. Les xifres habituals d'aquesta primera temporada alta d'hivern a la comarca parlen per si soles: l'arribada d'un mínim de 26.000 segons residents, el 65% del total, d'unes 8.700 famílies que asseguren una despesa mitjana de 125 euros al dia; 11.500 turistes ocupant el 80% dels 14.446 llits turístics; uns 50.000 esquiadors tan sols a les pistes de la Molina i Masella, i un flux de visitants de dia, dels que hi venen per passar la jornada, que situen la població momentània de la comarca al voltant de les 100.000 persones.

El confinament perimetral municipal fixat fins al dia 7 de desembre anul·la aquest escenari i aboca les empreses locals a replantejar-se els negocis. Tant és així que les botigues de lloguer i venda de material encara no han començat a vendre els nous equips i veuen perillar la sortida d'un estoc que tenen des de la primavera passada. Igualment, les escoles d'esquí estudien rebaixar les plantilles i les pistes d'esquí han vist frenada com mai abans la venda de forfets de temporada.

Valentí Tuset és el responsable de l'històric establiment Esports Tubosa de Puigcerdà, amb dues botigues de lloguer i venda de material d'esquí. Des que va obrir la botiga, l'any 1976, mai abans havia viscut una crisi com l'actual. El magatzem és ple dels esquís nous per a la nova temporada perquè tan sols ha venut el 5% del que ja havia sortit habitualment. Tuset ha explicat que «ningú no s'anima a comprar perquè no sap si arrencarà la temporada; la crisi ens ha afectat molt directament, tot va molt lent, si la gent no pot venir... la gent de la comarca pot suposar menys del 20% de la clientela». Amb aquest escenari, Esports Tubosa es planteja que si no es pot fer la temporada de neu haurà de prescindir d'una part de la plantilla, generalment en règim de fix discontinu. Dels nou treballadors que eren cada hivern, aquest any si no es pot fer amb normalitat la campanya de neu n'haurà de reduir quatre o cinc, al voltant del 50%. En la mateixa situació que Tuset estan desenes de botigues dedicades al lloguer i venda de material de Puigcerdà, Llívia, Alp i l'entorn de les pistes. La gran incertesa del futur més pròxim ha fet caure la venda de forfets de temporada, perquè els aficionats es qüestionen si valdrà la pena comprar l'abonament. Ferrocar-rils de la Generalitat ha confirmat que la venda ha caigut el 80% respecte a una temporada normal.