Bolvir condiciona un circuit de camins al voltant del rec del qual s'abasteix d'aigua

Bolvir ha renovat un dels circuits de camins preferits per a l'oci dels veïns. L'Ajuntament ha condicionat els senders que transcorren al voltant de la sèquia de la qual s'abasteix d'aigua per tal d'oferir un entorn d'esbarjo amb plena seguretat.

La recorregut, que porta per nom Camí de l'Aigua és un circuit que envolta la zona nord del terme municipal, per sobre del nucli urbà, seguint el curs de la Sèquia de Bolvir. Es tracta d'un dels espais de senderisme més utilitzats no tan sols pels veïns de Bolvir sinó que també és un dels més coneguts a la Cerdanya en l'àmbit de les sorties familiars o sense dificultat. L'Ajuntament ha consolidat alguns dels trams més malmesos pels últims temporals, entre els quals el Glòria, i ha instal·lat noves passarel·les i ponts de fusta sobre els cabals que creua el circuit. Les noves passarel·les de fusta tractada permeten els excursionistes i ciclistes circular-hi amb seguretat perquè també s'ha renovat el seu assentament sobre el terreny així com les baranes, ja que una inspecció municipal va evidencar que el conjunt havia quedat molt malmès en els últims anys. La intervenció ha suposat una inversió per part del mateix Ajuntament d'uns 13.000 euros.

El recorregut fa uns tres quilòmetres i es pot fer a peu o en bicicleta de muntanya. El circuit, que compta amb indicacions dels punts més interessants del recorregut, ofereix també dos dreceres que permeten escurçar la volta a la Ferratgeta i al Camí de Niula. Segons han detallat des de l'Ajuntament, el recorregut s'inicia al creuament de la Sèquia de la solana de Ger amb el Camí de Guils i finalitza més amunt de la Pleta de Bolvir. El recorregut també oferix una zona de taules i cadires per poder aturar-se a menjar. El Camí de l'Aigua de Bolvir es va estrenar l'any 2010 i forma part del conjunt de senders de la Cerdanya que aprofiten el traçat de les nombroses sèquies que reguen els prats amb aigua del Segre o el Querol.