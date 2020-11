Salut reforçarà l'atenció primària de l'Alt Pirineu i Aran amb 26 nous professionals

Salut potenciarà l'atenció primària de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran per mitjà d'un pla d'accions i mesures estructurals i de futur, que inclou la incorporació de 26 professionals de diverses especialitats. Ho farà a través del Pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària, que comportarà una inversió de 913.293,06 euros. Dels 26 nous professionals a la regió, 2 seran metges, 9 infermeres, 1 treballador social, 6 tècnics de cures auxiliars d'infermeria, 2 administratius i 6 auxiliars d'administratius. També es posarà en marxa un programa específic d'atenció a la cronicitat per reduir les visites a urgències i les hospitalitzacions evitables i que anirà acompanyat d'un programa de suport assistencial a les residències.

El pla planteja afegir professionals de forma conjuntural per donar resposta a la covid-19, així com d'altres de forma estructural per reforçar la plantilla de forma permanent. La incorporació d'aquests professionals anirà lligada a una nova forma de treballar i a una reorganització de funcions de tots ells, per tal de potenciar rols assistencials i alliberar els sanitaris de tasques administratives.

A més, el pla inclourà implantar noves eines tecnològiques per guanyar accessibilitat telefònica i digital, optimitzar i redefinir processos de treball per ser més resolutius, i habilitar espais de treball dins i fora dels CAP per afrontar l'actual situació de pandèmia.

Totes aquestes accions serviran per oferir una millor atenció i assistència als gairebé 67.300 habitants de la regió sanitària, que s'articula per mitjà de 8 equips d'atenció primària (EAP): Aran (ubicat a Vielha), Cerdanya (a Puigcerdà), Tremp (al mateix municipi), La Seu d'Urgell (al mateix municipi), Alt Urgell Sud (a Oliana), Pobla de Segur (al mateix municipi), Alta Ribagorça (a Pont de Suert) i Pallars Sobirà (a Sort).

A tot Catalunya, el Pla d'enfortiment i transformació de l'atenció primària preveu la incorporació de 3.811 nous professionals de diverses especialitats i una inversió de gairebé 300 milions d'euros fins al 2022.