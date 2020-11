Alp instal·la carregadors de vehicles elèctrics per atraure nous visitants

Alp ja disposa de carregadors per a vehicles elèctrics. Seguint la dinàmica que ja van iniciar Martinet i Puigcerdà, el consistori ha executat un projecte d´instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics que a més d´oferir un servei per als usuaris d´aquest tipus de mobilitat, també planteja un valor afegit a l´entorn comercial i turístic de la població.

Els carregadors han quedat instal·lats en entorns estratègics per afavorir l´arribada de nous visitants al municipi.

L´Ajuntament ha instal·lat els carregadors a tocar del nucli antic del poble d´Alp, al veinat de l´estació de Renfe i a l´entorn de les pistes d´esquí de la Molina, on s´hi assenta un dels conjunts residencials més nombrosos del municipi. Els carregadors els ha instal·lat l´empresa Rec Energy Solutions, la qual també s´ha fet càrrec de la inversió en base a un acord amb el mateix Ajuntament pel qual el consistori rebrà un cèntim d´euro per cada kilowatt de càrrega elèctrica que serveixin les tres estacions. Els carregadors estan a l´espera de poder-se estrenar tant bon punt la companyia subministradors d´electricitat activi el servei. Des del consistori es veu la mesura com un projecte amb un doble objectiu; d´una banda donar una passa endavant pel que fa a l´ús de les energies netes renovables, en el marc del qual també va comprar bicicletes elèctriques per a l´ús quotidià dels treballadors municipals, i de l´altra, la creació d´un nou element d´atracció als tres centres urbans. Així, els carregadors han estat instal·lats a tocar de l´oficina de turisme, el nucli antic i l´eix comercial d´Alp; l´estació de tren i la zona d´establiments de restauració i d´apartaments de la barri de la Molina i al nucli de la zona comercial de l´entorn de l´estació d´esquí.

L´ús dels carregadors elèctrics a la Cerdanya és encara en la fase inicial. Així, per exemple, les estadístiques de Productora Elèctrica Urgellenca (PEUSA), que inclouen el consum els carregador que la companyia té a la Seu i Martinet, indiquen que el 60% dels usuaris són de pas. D´aquesta manera, els municipis aconsegueixen retenir als seus entorns turístics els conductors que necessiten aturar una estona per carregar.