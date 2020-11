Dues línies de bus connectaran Girona i Barcelona amb França per Puigcerdà

El Departament de Territori i Sostenibilitat posarà en marxa el proper dilluns la totalitat de les línies de bus transfrontereres amb França del projecte europeu ConnECT, que aborda uns eixos o corredors de mobilitat seleccionats per definir les 5 línies d´autobús transfronterer, amb els seus recorreguts, punts de parada i horaris, entre les que es troben les dues línies de gran recorregut que connectaran Girona i Barcelona amb La Guingueta d´Ix (França), passant per Puigcerdà.

El passat 1 de setembre es van posar en funcionament les dues primeres línies de bus en el marc del projecte europeu ConnECT. Es tracta de les línies C1: Porté-Puigcerdà-Montlluís i C2: Formiguera-Puigcerdà-Er que connecten en bus els ciutadans francesos amb l´Hospital de la Cerdanya i l´estació de tren de Puigcerdà, i els ciutadans de la Cerdanya amb l´estació d´esquí de Porté, amb Montlluís i, fins i tot, els permet arribar a Perpinyà.

A més de les línies que passen per Puigcerdà, el proper dilluns també es posaran en marxa les línies C3 (de Figueres al Voló), C4 (de Figueres a Sant Llorenç de Cerdans) i C5 (de Camprodon a la Presta).

La posada en marxa d´aquestes línies la va anunciar el director de Transports i Mobilitat, David Saldoni, en el seminari intermedi del projecte ConnECT. Per Saldoni, «aquest projecte dona servei a moltes persones que mentalment i idiomàticament ja no senten l´existència de la frontera però que físicament hi és. Amb el ConnECT trenquem aquesta frontera que físicament és més complicada. Les administracions hem de superar les dificultats per facilitar la vida de les persones. De fet, aquests són els valors europeus que hem de fer prevaldre».

El projecte està cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional.