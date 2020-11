Salut anuncia cribratges intensius a La Seu, Oliana, Organyà i Coll de Nargó

El departament de Salut farà cribratges poblacionals per frenar els casos de la COVID-19 a El Pont de Suert, La Pobla de Segur, Sort, Tremp, La Seu d'Urgell, Oliana, Llavorsí, Vilaller, Senterada, La Pobleta de Bellveí, Tírvia, Ribera de Cardós, Salàs de Pallars, Vall de Boí, Organyà, Isona, Esterri d'Àneu, Coll de Nargó i Rialp. Catalunya. Les proves comencen dilluns.

Comencen les proves dilluns a El Pont de Suert (del 30 de novembre al 2 de desembre, de 9h a 13h, al Pavelló Esportiu); a la Pobla de Segur (del 30 de novembre al 2 de desembre, de 9h a 14h i de 15h a 20h, al Pavelló Esportiu); a Sort (del 30 de novembre al 2 de desembre, de 9h a 13h i de 15h a 19h, al Consell Comarcal); a Tremp (del 30 de novembre al 4 de desembre, de 10h a 14h i de 15h a 18h, al Pavelló Esportiu); a La Seu d'Urgell (de l'1 al 3 de desembre, de 12h a 14,30h i de 15h a 19,30h, al Centre Cívic); a Oliana, de l'1 al 4 de desembre, de 9.30h a 13.30h i de 15h a 19h, a la Sala Polivalent); a Llavorsí (del 3 de desembre, de 15h a 19h, al Centre Cívic); a Vilaller (el 3 de desembre, de 9h a 14h, al Local Social Montidro), a Senterada (el 3 de desembre, de 9h a 11:30h, al Consultori Local); a la Pobleta de Bellveí (el 3 de desembre, de 12h a 14:30h, al Consultori Local); a Tírvia (el 4 de desembre, de 9h a 11h, al Forn Vell); a Ribera de Cardós (el 4 de desembre, de 12h a 14h, al Nou Casal); a Salàs de Pallars (el 4 de desembre, de 9h a 14:30h, a la piscina municipal); a Barruera (el 4 de desembre, de 9h a 14h, a l'Escola Natura).

Organyà iniciarà les proves el dia 8 de desembre. En aquesta població es farà 8 al 10 de desembre. Els dies 8 i 9, de 15h a 19; i el dia 10, de 9:30 a 13:30, al Centre Cívic. A Isona, començarà el dia 9 de desembre (de 9h a15h, al Poliesportiu); a Esterri d'Àneu (l 9 de desembre, de 9h a14h i de 15h a 19h, al Poliesportiu). A Coll de Nargó, les proves seran el 9 de desembre, de 9:30h a 13:30h; i el 10 de desembre, de 15h a 19h, a la Sala Polivalent i a Rialp, el dia 11 de desembre, de 9h a 15h, al Saló.

Fonts del departament de Salut han indicat que la mesura està dirigida a la població asimptomàtica de més de 16 anys, sense importar el municipi on resideixin, amb la finalitat de frenar l'expansió del virus i trencar les possibles cadenes de transmissió comunitària. La tècnica a utilitzar serà el test antigènic ràpid (TAR).

Es tracta, segons les mateixes fonts, de fer proves a la comunitat per aturar l'extensió del virus, és a dir, per assegurar que persones infectades no el transmetin a altres persones. L'objectiu és detectar el màxim nombre possible de persones contagiades, ja que n'hi ha que no presenten símptomes i poden, sense saber-ho, transmetre el virus a la seva família, amics i altres persones del seu entorn.