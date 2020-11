El promotor de Bajanda diu que els pisos nous són per viure-hi tot l’any

L´empresa promotora del complex urbanístic Les Nids de Cerdagne de Bajanda, ha sortit al pas de les denúncies dels veïns segons les quals triplicarà la població del poble i trencarà l´equilibri territorial i ha afirmat que la previsió de construcció és de nou habitatges nous i que la resta es faran en edificis ja existents.

L´empresa ha argumentat que els seus apartaments no seran turístics perquè el projecte «està considerat com, probablement, el primer ECO projecte residencial pensat en el teletreball full d´Europa, aconseguint el join venture d´empreses internacionals de gran prestigi en l´àmbit de les noves tecnologies, per a fomentar la residència permanent». Pel que fa al temor dels veïns, que s´han constituït en un moviment de protesta, per unes possibles noves despeses per afrontar els serveis de les cases, el president de Les Nids de Cerdagne , Artur Bossy, ha argumentat que «el projecte no pressuposarà unes despeses extraordinàries d´accessos a càrrec dels ciutadans a través del pressupost del municipi sinó que hi ha una partida per atendre aquestes necessitats als pressupostos de la promoció i en estricte compliment de la llei».

El responsable de la promoció ha fixat la superfície del complex en 11.909 metres quadrats amb 1520 metres quadrats edificats preexistents i 850 metres quadrats d´obra nova i 10.382 metres quadrats a parcs i jardins. Per Bossy, el projecte serà «emblemàtic» a l´Alta Cerdanya i la Catalunya Nord. El responsable del projecte urbanístic ha posat en qüestió la validesa del moviment veïnal i ha afirmat que «no hi ha constància» que l´ associació de veïns s´hagi constituït a nivell legal ni al territori francès ni l´espanyol. Sobre això, els veïns han explicat que la tramitació està en curs.

Actualment Bajanda, a la zona d´influència econòmica i de serveis de Llívia, té un padró amb una cinquantena de veïns que hi viuen tot l´any. El projecte urbanístic ofereix 32 habitatges, o nius, ja siguin nous o en edificis existents. Els plànols es poden consultar a lesnidsdecerdagnecom.