El comerç de Puigcerdà regala vals per comprar menjar de proximitat

ARXIU PARTICULAR

Parades d?una edició del Puigcerdà Tasta ARXIU PARTICULAR

Els comerciants de Puigcerdà regalen vals de descompte per comprar menjar a les botigues d´alimentació de la vila. La mesura forma part de la campanya anual de promoció del comerç local que cada tardor activava el gremi de botiguers i que aquest any ha hagut de reformular a causa de la pandèmia.

Els comerciants de la vila i l´associació gastronòmica Cuina Pirinenca de Cerdanya, que agrupa bona part dels xefs dels restaurants de la comarca, han replantejat la campanya «Puigcerdà Tasta» per adaptar-se a la nova situació de pandèmia, en la qual no poden promoure concentracions de gent tal com passava en edicions anteriors al voltant de les parades amb menjar disposades als carrers. Així,

L´objectiu de la campanya és doble. D´una banda, donar un valor afegit a les botigues de Puigcerdà i convertir els carrers comercials del nucli antic en un centre comercial a cel obert amb una ambientació animada. D´altra banda, promocionar també els productes alimentaris i les receptes tradicionals de la Cerdanya a través dels seus cuiners. Així, els vals de descompte podran anar des d´un euro fins a dos euros i mig i es podran entregar a les botigues de menjar de Puigcerdà a fi efecte que els clients puguin gaudir dels productes locals des de casa, aquest any. D´aquesta manera, l´associació de comerciants fomenta la compra de productes alimentaris locals a través de tiquets que es podran canviar en fleques, fruiteries, carnisseries i altres establiments de menjar de proximitat. La campanya, que es va activar dimarts de la setmana passada, es porta terme fins aquest diumenge i té el suport de la Diputació de Girona. Les mesures decretades per la Generalitat a fi efecte de frenar el contagi de la covid-19 han inclòs un confinament municipal de cap de setmana que ha reduït notablement els visitants a Puigcerdà i els ha limitat als que poden instal·lar-se a la comarca el dijous. No obstant això, els comerciants de la vila han volgut mantenir viu l´esperit del Puigcerdà Tasta amb l´esperança que l´any que ve puguin recuperar el format presencial que anima els carrers.