ERC Cerdanya escull Montse López i Amor com a candidata comarcal per a les llistes electorals al Parlament

Montse López i Amor, candidata comarcal per a les llistes electorals al Parlament

Montse López i Amor ha estat escollida per la militància d'ERC Cerdanya com a candidata comarcal per anar a les llistes de la demarcació de Gironal al Parlament. La decisió es va prendre aquest dissabte durant el congrés comarcal de l'executiva del partit.

Montse López i Amor,veïna de Puigcerdà i nascuda a Palma de Mallorca fa 50 anys, és una persona molt activa i molt compromesa amb el partit. Actualment és secretària de la Dóna a tots els àmbits des de l'executiva local de Puigcerdà, la Comarcal de Cerdanya i de l'Alt Pirineu. A més a més, també porta la Secretaria General de la Comarcal de Cerdanya.

Actualment forma part a la vida social i cultural de la Comarca com ara "La Colla Castellera de la Cerdanya" o l'associació "canviadores inclusivos".

Per altra part, Lluís Millans i Miró s'ha erigit per tancar la llista comarcal.