La Molina compensarà els abonats si se suspèn la temporada per la covid-19

Ferrocarrils de la Generalitat ha establert un protocol nou de cancel·lació dels forfets de temporada i compensació als seus usuaris per aquesta temporada marcada per l´amenaça de la pandèmia. L´objectiu del protocol és incentivar la compra del forfet de temporada a pesar de l´actual incertesa pel que fa a les restriccions de mobilitat i activitat social.

El protocol marca dos premisses generals. D´una banda, el llindar dels 90 dies de l´estació oberta, a partir dels quals l´abonat ja no podrà reclamar perquè Ferrocarrils considera que a partir d´aquest nombre de dies l´abonat ja ha pogut gaudir plenament de la temporada. Així, si la pandèmia obliga a tancar les estacions havent obert més de tres mesos, Ferrocarrils no retornarà cap import. L´altra premissa és el càlcul personalitzat del possible reemborsament en funció dels dies exactes que ha esquiat cada abonat.

Així, el pla aprovat per la Ferrocarrils de la Generalitat per a totes les seves estacions estableix com a norma bàsica que «es reemborsa parcialment l´import de l´abonament en forma de saldo a favor, que podrà ser utilitzat en futures compres. El saldo que es reemborsarà es defineix en proporció als dies d´utilització de cada forfet i el tipus d´abonament».

A partir d´aquesta norma, les estacions de la Generalitat plantegen un quadre en el qual es marquen els dies en què l´abonament ja es considera amortitzat. Ferrocarrils emfatitza que «aquest reemborsament serà calculat de forma personal per a cada un dels forfets quan l´estació doni per finalitzada la temporada». El quadre de referència que estableix els dies d´esquí a partir dels quals FGC considerarà els forfets de temporada amortitzats estableix per a la Molina i Masella que amb quinze dies d´esquí ja no es podrà reclamar compensacions.

Per a les altres modalitats d´abonaments també ha previst màxims. Així, per als titulars del forfet de menor, el llindar serà de deu jornades d´esquí; per al de veterà, també de deu jornades d´esquí; per al que exclou els dissabtes, de 12 dies d´esquí; per al de feiners, de nou dies; i per al de diumenges, de vuit jornades d´esquí. Els abonats que hagin superat aquests dies d´esquí no tindran dret a compensació.