Bolvir projecta un centre cultural del barroc i la vida local a Talltorta

L´Ajuntament de Bolvir te previst reformar l´antiga rectoria del poble de Tallorta per fer-hi un nou espai cultural i social que se sumi a l´actual oferta turística del municipi, encapçalada per l´Espai Ceretània.

La intenció de l´equip de govern és dissenyar un espai on s´expliqui, d´una banda, les pintures barroques de l´església de Sant Climent de Talltorta, que van ser objecte de restauració l´any 2012, així com el rol que tenia el conjunt d´edificis religiosos amb la mateixa rectoria. De l´altra, el nou espai social i cultural també explicaria la manera de viure tradicional en un llogarret petit com Talltorta enmig de la plana cerdana. L´alcalde de Bolvir, Isidre Chia ha explicat que l´Ajuntament té la intenció de reactivar aquest projecte l´any que ve aprofitant una subvenció europea dels fons Feder. Chia ha argumentat que «la nostra idea és restaurar l´edifici i fer-hi un centre d´interpretació de l´església, la mateixa casa i el poble; volem treure el projecte a concurs l´any que ve». De moment el consistori no té previst un pressupost per a l´actuació, el qual definirà a partir de la confirmació de l´ajuda pública i la redacció de les bases del concurs per dissenyar la rehabilitació de l´edifici. L´Ajuntament va comprar la rectoria al bisbat d´Urgell fa dos anys amb la intenció, ja llavors, de donar un nou ús públic a l´edifici. Un estudi previ del consistori va fixar la possible inversió al voltant dels 300.000 euros, ja que el mal estat de l´immoble obliga a fer una actuació integral mantenint elements protegits com ara l´eixida.

A l´església de Sant Climent es poden visitar unes pintures murals de caire popular que els experts van datar del segle XVIII. Les pintures ornen la pràctica totalitat del temple i suposen un complement cultural de primer ordre en la majoritària oferta romànica a la vall. Segons exposa l´Ajuntament, les pintures presenten l´interès d´integrar determinats elements prohibits a l´època, per la qual cosa es van intentar borrar. A la zona de l´absis, un vidre permet una veure les restes exhumades del temple romànic precedent, descobert durant l´excavació de l´església.