L'esquí espera ordres de Salut per activar els remuntadors

Les estacions d'esquí alpí del Pirineu i la Cerdanya viuen unes hores d'incertesa davant les imminents reunions tant del govern espanyol com del Català per definir el grau de la desescalada. Tant Molina com Masella tenen la previsió d'obrir el remuntadors ja la setmana que ve, per bé que encara no saben si podran rebre esquiadors del municipi, de la comarca, o d'arreu.

El temporal viscut al Pirineu el cap de setmana passat ha deixat les pistes de les cotes mitjanes i altes amb uns 30 cm de neu, i la dràstica baixada de temperatures dels dies posteriors els ha permès fabricar més neu. A aquesta bona situació de Les estacions pel que fa a la pistes, s'hi suma la previsió que al final d'aquesta setmana arriba el Pirineu un nou temporal. Des de Masella han explicat que l'estació obrirà tant sí com no el dimecres dia nou amb l'esperança de poder rebre aficionats d'arreu. En tot cas si les autoritats sanitàries espanyoles i catalanes decideixen mantenir la restricció de mobilitat, Masella obrirà per, en primer terme, els veïns dels seus municipis i en segon terme els veïns de Cerdanya si el confinament perimetral se subscriu a la comarca. En aquest cas, l'estació iniciaria una temporada al ralentí, i l'encararia com una preparació per la temporada turística de Nadal, la qual, com tota la resta, queda supeditada al devenir de la pandèmia i la desecalada.