Puigcerdà posa llums de Nadal per primera vegada al parc de l’estany

L´Ajuntament de Puigcerdà ha decidit fer una sortida endavant pel que fa a la nova campanya comercial i turística de Nadal, la qual es manté qüestionada per les mesures restrictives que impedeixen els segons residents arribar a la Cerdanya. Tant és així que el consistori ha contractat una ampliació i renovació de l´enllumenat de Nadal que inclou, per primera vegada, el guarniment de l´entorn de l´estany.

El nou enllumenat de Nadal ha dipositat en el Parc Shierbeck i el llac una de les grans esperances per atraure visitants a la vila. El joc de llums i reflexos sobre la làmina d´aigua genera un nou motiu per visitar i fotografiar. En aquest sentit, des del consistori han apuntat que estendre la il·luminació al Parc Shierbeck era una idea que feia anys que volien aplicar perquè en contraposició amb altres entorns urbans, quedava molt fosc i no convidava al passeig. Una altra de les novetats de la decoració nadalenca, que s´ha estrenat aquesta setmana pels visitants que puguin arribar a la comarca ja dijous, és una il·luminació per colors del campanar de la plaça Santa Maria que va canviant constantment prenent tons verds, blaus, ataronjats o violetes. Aquest joc de colors és una altre dels grans reclams per la campanya turística. L´actuació també inclou la il·luminació de la façana de la casa consistorial i la instal·lació d´un gran avet a la mateixa plaça de l´Ajuntament. Aquest any l´estrena no s´ha pogut fer amb una festa popular.