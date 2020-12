Puigcerdà fa amb els veïns un mapa dels ‘punts negres’ en la seguretat

L´Ajuntament de Puigcerdà vol eliminar del municipi els racons que els veïns consideren insegurs i que eviten de passar-hi de dia o de nit. Amb aquest objectiu, ha fet una crida a la població a prendre part en un procés participatiu amb el qual el consistori vol elaborar un mapa amb el que ha anomenat els «Punts negres» del municipi.

L´Àrea de Benestar social, Atenció a la Diversitat, Inclusió i Igualtat de l´Ajuntament, en col·laboració del SIAD i l´Àrea de Joventut, han impulsat un procés de participació ciutadana «per identificar carrers, places o altres espais poc segurs per als nostres ciutadans i ciutadanes i d´aquesta manera trobar solucions per intentar eliminar-los», segons han anunciat des del mateix Ajuntament. En aquest sentit, els promotors de l´acció han detallat que el que busquen són els «carrers, camins, places, cruïlles o altres espais per on les persones no volen passar, ja que no se senten segures, perquè hi ha passat algun succés, perquè no tenen suficient llum o són molt solitaris entre altres motius». El projecte, en canvi, no busca punts negres de mobilitat viària o d´accessibilitat.

Els responsables de l´acció han explicat que per col·laborar en la identificació d´aquest punts negres, cal omplir un formulari que l´Ajuntament ha penjat al seu portal d´Internet: http://www.puigcerda.cat/ca/serveis/participacio-ciutadana. Un codi QR promocionat en la campanya de difusió de la campanya permet accedir-hi ràpidament.

Quan l´Àrea de Benestar social hagi recollit i comprovat la informació rebuda per part de la ciutadania, l´abocarà en un mapa participatiu amb perspectiva de gènere. D´aquesta manera els veïns podran conèixer els punts negres de la capital cerdana, «alhora que les diferents àrees de l´Ajuntament implicades hi treballaran per intentar suprimir-los», segons han explicat els responsables del projecte. D´aquesta manera, agents de la Policia Local hi podran estar més alerta i els tècnics municipals podran millorar-ne factors com ara la il·luminació, la visibilitat o l´accés per fer-los espais més segurs.