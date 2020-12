Puigcerdà dona una ajuda anticrisi de mil euros a cada empresari local

L´Ajutament de Puigcerdà donarà mil euros a cada comerciant o restaurador de la vila que s´hagi vist afectat per la crisi econòmica. El consistori ha aprovat una partida de 400.000 euros, que serà ampliable en una segona fase, i ha obert un termini de sol·licitud de l´ajuda a través del seu portal web.

A aquesta ajuda directa, la més gran impulsada per l´Ajuntament fins ara, hi poden accedir la major part dels empresaris i autònoms que tinguin un establiment al municipi. L´equip de govern ha establert un llistat dels professionals que ja poden demanar, fins el dia 23, l´ajuda: establiments de comerç amb una superfície de venda al públic inferior als 500 metres quadrats; hotels, hostals, fondes, pensions, albergs, càmpings, establiments d´apartaments turístics i de turisme rural; restaurants, bars i anàlegs; centres d´estètica i bellesa, de massatges i de teràpies, perruqueries i barberies; discoteques, pubs, bars musicals, sales de bingo i de joc; cinemes, teatres i altres establiments d´activitats culturals; establiments esportius i gimnasos; agències de viatges i empreses de serveis turístics; centres i acadèmies d´ensenyament privat; i empreses de transport de viatgers i taxistes. D´aquest ventall, en queden exclosos els habitatges d´ús turístic, negocis amb llicència d´activitat industrial o similar, establiments comercials singulars així com clubs, entitats, associacions i fundacions de caràcter lúdic, cultural, esportiu, educatiu i social. L´Ajuntament vol que les ajudes es puguin tramitar i rebre amb una certa celeritat, per la qual cosa s´ha compromès a accelerar tot el procés administratiu.

L´alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que «la convocatòria d´ajuts es basa en tres principis: un procés de petició simple pel qual només cal omplir una sol·licitud a partir de la qual les comprovacions les farà directament l´Ajuntament; un pagament raonablement àgil de la subvenció i que hi hagi dotació pressupostària suficient, de manera que els 400.000 euros inicials es puguin ampliar per atendre tothom que compleixi els requisits». L´alcalde ha remarcat que la partida se centra en els sectors «més castigats» per la crisi econòmica.