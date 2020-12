La línia R3 de la Cerdanya per carretera registra un descens d’usuaris del 85%

No és el mateix viatjar en tren que fer-ho en bus. Així ho entenen els usuaris que surten o volen arribar a Puigcerdà, ja sigui per la diferència entre la línia fèrria i la Collada o pel major temps que destina l´autobús. Tant és així que des que la línia de Rodalies R3 entre Ribes de Freser i Puigcerdà es fa per carretera a causa de les obres al túnel de Toses, la freqüència de viatgers ha baixat el 85%.

Aquesta baixada del nombre d´usuaris, una part de la qual també s´ha d´atribuir a la menor mobilitat causada per les restriccions per la pandèmia, ha deixat la mitjana de viatgers que utilitzen l´R3 a la Cerdanya en 60. Abans de la crisi de la covid-19, la mitjana d´usuaris de la línia de Rodalies en el seu tram més llarg era de 410 viatgers. La davallada d´ususaris evidencia que tan sols està utilitzant el servei el 14,6% dels passatgers que ho feien abans de la crisi i les obres. Així doncs, els viatgers que enllacen Barcelona i la Cerdanya s´estan decantant més per la línia d´autobús de l´empresa Alsina Graells, que fa el trajecte per l´eix del Llobregat, altres línies privades de transport per carretera amb furgonetes o les més modernes aplicacions de compartir vehicle.

Alguns usuaris del tren consideren que l´actual transbord a Ribes de Freser i l´hora llarga que tarda l´autobús a unir el Ripollès amb Puigcerdà resten interès a la línia R3. Així ho explica el viatger Víctor Llibre baixant de l´autocar a Alp: «A part que sortir del tren a Ribes per agafar el bus ja és un entrebanc que molts viatgers poden no saber fins que són al vagó i els ho comuniquen, el trajecte de revolts per la collada es fa més llarg i pesat, no et pots aixecar i gaudir del paisatge de la mateixa manera».

El tall del servei ferroviari entre Ribes i Puigcerdà es va establir el mes de juny amb una previsió d´uns nou mesos. La reobertura per al mes de febrer, però, s´ha hagut d´allargar recentment fins al maig a causa de «problemes sobrevinguts» en les obres del túnel de Toses.

El bus que fa el trajecte per carretera passa per l´anomenada Colladeta per aturar-se a Toses i Fornells. La parada a l´estació d´Urtx la fa al centre urbà d´Alp.