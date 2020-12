L'Ajuntament de Bolvir construeix a Tallorta el seu primer parc urbà

L´Ajuntament de Bolvir construeix el que serà el primer parc de Talltorta, un dels pobles del terme municipal que en els últims anys està veient renovat el seu rol local amb la restauració de l´església de Sant Climent, la futura construcció d´un centre cultural i social i l´impuls econòmic que hi aporten els establiments d´allotjament i restauració. El consistori ja ha iniciat les obres del parc per tal que estigui acabat aquest mateix mes.

El projecte de construcció del parc de Tallorta té un pressupost de 35.000 euros i preveu l´ordenació d´un espai que fa 500 metres quadrats. Les obres inclouen l´adequació dels murs antics perimetrals del terreny, fets amb pedra integrada a l´entorn, una xarxa d´il·luminació pública a l´interior del parc i una zona de jocs infantils de fusta, segons han explicat des del consistori. Actualment a Talltorta hi viuen de manera permanent unes cinc famílies, les quals conviuen amb l´arribada de visitants dels establiments de turisme rural i de restauració. L´alcalde de Bolvir, Isidre Chia, ha remarcat la importància que tant els nens locals com els adults i i els visitants puguin gaudir d´un entorn d´esbarjo en un poble en el qual feia anys no s´hi havia fet intervencions urbanístiques. El parc s´està fent davant l´església de Sant Climent en un terreny que formava part de la compra de la rectoria que l´Ajuntament va fer al Bisbat d´Urgell fa uns dos anys. Per a l´any que ve quedarà la construcció del centre cultural i social a la rectoria.