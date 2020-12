La nova plaça de Ger permetrà fer al centre tots els actes populars

Les obres del nou local social i cultural de Ger, les quals estan canviant la configuració del centre del poble, avancen més ràpidament del previst i podrien estar enllestides abans de l´estiu. Els treballs ja han permès completar l´estructura de l´edifici que donarà a la plaça Major i aquests últims dies ha anat quedant visible la grada que obrirà un nou espai públic a la part superior.

Les obres, que van començar el mes de juliol, avancen a bon ritme a pesar de les aturades per la covid-19 fins al punt que l´equip de govern confia que podrien estar acabades durant el primer semestre del nou any. L´alcalde de Ger, Alfons Casamajó, ha explicat que, pels imports de certificació, a inicis de desembre, l´obra ja està executada al 70%. En aquest sentit, l´alcalde ha apuntat que fins ara s´han executat les partides que són més ràpides i vistoses i que d´ara endavant les obres se centraran en els elements interiors i d´acabament del projecte.

En l´actual fase d´obres, l´actuació ja permet copsar la forma que tindrà la plaça superior, la qual quedarà just per sobre de la plaça Major, amb una grada encarada al sud que permetrà celebrar-hi activitats culturals i d´oci. En aquest sentit, Casamajó ha avançat que el consistori ja té previst reubicar a la nova plaça alguns dels actes més populars de l´estiu com ara els concerts o les sessions de cinema a la fresca. Això permetrà el poble prendre una nova dimensió pel que fa a la seva oferta d´oci i festa. Una de les incògnites que envolten encara el projecte és el futur nom de la nova plaça. L´alcalde ha explicat que encara no han decidit ni el nom ni la fórmula per designar-lo, ja sigui a través d´una comissió tècnica municipal o per votació popular. La nova plaça, amb una zona verda, tindrà una superfície d´uns 300 metres quadrats, mentre que el local social que s´ha construït ocupa un espai d´uns cent metres quadrats. Els dos espais públics s´estan fent a l´antiga finca de la rectoria. El projecte compta amb un pressupost de 345.000 euros, dels quals 175.000 provenen dels Fons Europeus Feder.