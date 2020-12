La Seu insta els veïns a fer sols la cursa de Sant Silvestre i fer-ne fotografies

L´Ajuntament de la Seu d´Urgell ha anunciat que tot i l´actual situació de pandèmia organitzarà l´últim dia de l´any una nova edició de la cursa de Sant Silvestre la qual, no obstant això, aquest any es farà en format virtual. Així, la Sant Silvestre de la Seu d´Urgell Memorial Marc Peña Turet arribarà a la XII edició adaptant un format ja utilitzat en altres ciutats. La situació ha obligat els organitzadors a redissenyar la cursa a un format virtual per tal d´evitar possibles aglomeracions. Des de l´organització han explicat que cada participant recorri els 3,6 km de la cursa quan vulgui, i ho faci sol o acompanyat, respectant les mesures dictades per la Generalitat per pal·liar els efectes de la covid-19. L´any passat hi van prendre part més de 2.200 persones. Els corredors podran enviar posteriorment fotografies de la seva cursa particular. L´Ajuntament de la Seu ha convidat els veïns a participar-hi.