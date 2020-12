Els remuntadors tancats disparen l’afició per l’esquí de muntanya

La decisió de les estacions d´esquí de posposar l´inici de la temporada d´esquí alpí i, doncs, la impossibilitat d´agafar els remuntadors, ha convertit l´esquí de muntanya en el gran protagonista d´aquest pont de la Puríssima i de l´inici de l´hivern a la Cerdanya. Les pistes ja innivades de la Molina i Masella s´han omplert d´aficionats que han utilitzat els circuits per pujar-los lliscant en aquesta modalitat més esportiva que d´oci i, ja des del cim de la Tosa, fer les primeres baixades de la temporada sense necessitat de comprar forfet.

Els aficionats a l´esquí que aquest pont han omplert les segones residències de la Cerdanya no s´han quedat a casa plegats de braços esperant que les pistes engeguin els telecadires. Aprofitant també l´auge de l´esquí de muntanya, molts s´han acostat a les bases de les estacions per pujar a les cotes altes dels camps de neu equipant els esquís amb les pells que eviten que llisquin avall i, així, poder fer l´ascensió pel seu propi peu. Els responsables de les botigues de lloguer i venda de material de la comarca han confirmat que en molts establiments han esgotat el material d´aquesta disciplina.

Aquesta és una modalitat de l´esquí que incomoda els responsables de les estacions d´esquí alpí perquè, d´una banda, la majoria dels qui la practiquen no passa per taquilla i, de l´altra, perquè sovint en l´ascensió interfereixen en l´activitat dels esquiadors de l´estació. Davant d´això, les estacions proposen des de fa uns anys un forfet de temporada que permet als esquiadors utilitzar uns circuits marcats però que no dona cobertura d´assegurança als esquiadors, en el cas del que proposa Ferrocarrils de la Generalitat per a les seves estacions.

La Cerdanya va viure a partir de les vuit del vespre de dilluns la primera nevada a cotes baixes. La precipitació va afectar el fons de la vall deixant els primers gruixos de l´hivern a les poblacions. Puigcerdà, a la cota de 1.100 metres, va acumular cinc centímetres i Bellver, als 1.000 metres, uns tres centímetres.