L'enllaç per tren entre Puigcerdà i la Tor de Carol rep onze viatgers al dia

El servei de connexió ferroviària transfronterera entre Puigcerdà i la Tor de Carol té una mitjana d´ús d´onze persones al dia. Aquesta xifra de viatgers suposa el 2.6% del total d´usuaris de la línia R3 a la Cerdanya.

Segons les estadístiques de Renfe, cada dia entre deu i dotze viatgers utilitzen aquest tram inicial, o final, del trajecte a la Cerdanya que uneix la línia R3 entre Barcelona i l´Arieja, Tolosa i París a través de la xarxa de tren de la Societat Nacional de Camins de Ferro (SNCF). Es tracta d´un tram d´uns cinc quilòmetres que uneix l´estació de Renfe de Puigcerdà amb l´estació internacional de la Tor de Carol-Enveitg. En aquest tram conviuen en paral·lel els dos amples de via, l´europeu i l´espanyol per tal que els combois d´un i altre costat de la frontera puguin passar a línia. En aquest sentit, l´objectiu de fer començar a la Tor de Carol els serveis de tren que van cap a Barcelona i, en la direcció contrària, fixar el final de trajecte al primer poble de l´estat francès és possibilitar la connexió de les dues grans línies ferroviàries europees que es troben al Pirineu.



Les estadístiques de Renfe evidencien que, però, es tracta d´un servei molt poc utilitzat pels viatgers que volen passar en tren d'un estat a l´altre, la immensa majoria dels quals tria les línies que van per l´Empordà i el Rosselló.

Amb l´actual tall del servei ferroviari entre el Ripollès i la Cerdanya, el trajecte fins a la Tor de Carol es presta per carretera.