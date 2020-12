L’alcalde de Ger es postula per Junts i es presenta a les primàries pel 14-F

L´alcalde de Ger, Alfons Casamajó, s´ha posicionat a favor de Junts per Catalunya i ha presentat candidatura a les primàries el partit per designar els candidats a les eleccions al Parlament del mes de febrer per la circumscripció de Girona. L´alcalde de Ger és el primer càrrec electe de la comarca que es posiciona públicament al costat de Junts després que els afins al PDeCAT, amb l´alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, al capdavant, sí ho hagin fet.

Casamajó ha decidit fer una passa endavant i mostrar públicament la seva pertinença a Junts per Catalunya, formació que va aplegar els candidats postconvergents en les últimes eleccions municipals si bé molts ho van fer des de la independència en la militància. L´alcalde de Ger ha explicat que «a nivell de militància crec que ara tan sols hi estic jo a Junts, però cal recordar que en les últimes municipals els únics candidats que érem militants del PDeCAT érem Albert Piñeira, Ramon Moliner i jo, la resta eren independents; crec que hi ha molta gent que té més al cap Junts que PDeCAT». Amb tot, a la nova executiva de Junts a la Cerdanya que lidera Glòria Rigola no hi ha cap càrrec electe. En aquest sentit, Casamajó ha argumentat que «no hi sóc una mica per falta de temps i perquè Junts vol marcar un perfil molt independent; a pesar d´això, la Glòria sap que pot comptar amb mi estigui o no a l´executiva».

L´alcalde de Ger s´ha presentat a les primàries de la formació sabent que serà difícil ser escollit però amb el desig que «sobretot es visualitzi la raresa que és la Cerdanya pel que fa a la partició provincial i estatal i el fet que un candidat com jo de la vegueria de l´Alt Pirineu se n´hagi d´anar a les llistes de Girona». Sobre les seves possibilitats, ha apuntat que «és difícil, perquè crec que a les primàries tan sols s´escullen els tres primers llocs, però potser després algú haurà vist el meu nom i, per tant, a veure fins on podem arribar». A les primàries s´hi han presentat 21 candidats. El procés culminarà aquest proper cap de setmana amb les votacions . Les quatre persones més votades seran proclamades candidates.

El mes passat les bases de Junts per Cerdanya es van constituir i organitzar establint una nova junta executiva que encapçala Glòria Rigola d´Alp, la qual ha fixat els objectius de la formació a la comarca en el treball intern per crear grups de treball als disset municipis i preparar les eleccions al Parlament. Per ara, doncs, el partit no vol pensar en les municipals del 23. Rigola lidera una executiva de set persones que completen Tomàs Torrent com a responsable de política municipal; Jordi Casas com a responsable d´Afiliats; Miquel Adam com a responsable d´Organització; i Anna Muntané, Josep Agustí Fajas i Ioia Dalmau com a vocals.