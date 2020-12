L’esquí acorda amb el Govern un inici progressiu de la temporada dilluns

Les estacions d´esquí i la Generalitat han pactat obrir les pistes aquest mateix dilluns. L´obertura es farà de manera gradual i aplicant en tot moment les mesures de prevenció derivades de la pandèmia, de manera que serà a la pràctica un inici de temporada lent.

Segons van anunciar ahir el Govern i l´Associació Catalana d´Estacions d´Esquí i Activitats de Muntanya, aquest dilluns s´engegaran els remuntadors a les pistes i es farà a partir de tres principis bàsics: en una primera fase s´obriran les pistes d´una manera progressiva i gradual amb una limitació de la venda de forfets en funció de l´àrea oberta en cada moment per evitar aglomeracions; la venda de forfets es farà exclusivament en línia i de forma anticipada per tal d´evitar les cues de primeres hores a les taquilles; i totes les activitats que es realitzin a les estacions compliran la normativa covid-19. En aquest sentit, els responsables de l´associació han remarcat que les pistes són entorns segurs per tractar-se d´instal·lacions a l´aire lliure i per la distància que hi pot haver entre els mateixos esquiadors.

L´obertura aquest mateix dilluns planteja que, d´entrada, tan sols podran esquiar els aficionats que tinguin disponibilitat de fer-ho entre setmana, ja que si el Govern no aixeca el confinament perimetral municipal dels caps de setmana, tal com ha assegurat fins ara, l´esquí quedarà reduït entre divendres i diumenge als veïns dels municipis de les estacions. A la regió central, la mesura adoptada aquest divendres suposa l´obertura de les estacions d´equí alpí de la Molina, Masella i Port del Comte, els responsables de la qual han confirmat que, efectivament, obriran els remuntadors adaptant-se en tot moment a l´evolució de les restriccions de mobilitat que estableixi el Govern.

Pel que fa a les estacions d´esquí de fons, cada camp de neu decidirà si obre o no aquest mateix dilluns, ja que en tractar-se d´una disciplina minoritària, els aficionats que puguin pujar entre setmana no justificarà, en molts casos, l´obertura dels serveis. Amb tot, els traçats estaran disponibles per als esquiadors que hi vagin.