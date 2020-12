La Fundació Miranda abandona el Pirineu demanant ajudes al Govern

La Fundació Miranda, que treballa per recuperar cavalls maltractats, ha hagut d´abandonar les pastures que tenia llogades a Coll de Nargó i marxar en transhumància cap al Garraf. Segons ha alertat l´entitat, la impossibilitat d´organitzar activitats a causa de la pandèmia i, alhora, el fet de no tenir accés a subvencions públiques ha obligat l´entitat a marxar temporalment del Pirineu i buscar noves pastures per passar l´hivern.

Els responsables de la Fundació Miranda i els seus cavalls han marxat aquesta setmana per recórrer en ple hivern el camí de transhumància cap a les pastures del parc del Garraf, que utilitza des de fa anys gràcies a un acord amb la Diputació de Barcelona. Des de l´entitat han argumentat que «marxem de Nargó sense opció de trobar territori per als cavalls i per al projecte, en una de les zones menys poblades de Catalunya; de vegades, podem optar a terrenys que ningú vol pasturar perquè no resulta productiu. Pastura baixa en proteïna, a la que el cavall s´hi adapta molt bé, i orogràficament més dura...» En aquest sentit, els responsables de la fundació han remarcat que, «sense ajuts, no podem competir per l´accés a la terra. Això és paradoxal en un país on l´abandonament del món rural és un greu problema i una realitat molt preocupant; sense ajuts del DARP i sense possibilitat de fer activitats, no podem pagar l´única pastura que hem trobat a l´Alt Urgell, ni ampliar territori a la zona per seguir acollint cavalls, que la mateixa administració ens demana que acollim perquè els cal també el suport de la nostra institució i d´altres, que, tot i diferents de la nostra proposta, treballen també en un dia a dia dur pel benestar dels èquids; tampoc no té sentit seguir invertint en un territori on no podem créixer, perquè la inversió debilita el projecte en comptes d´enfortir-lo».

Els membres i cavalls de la Fundació Miranda fan un camí que els portarà durant deu dies per alguns trams de l´històric Camí de Marina fins a Olivella, al parc del Garraf. L´expedició, amb sis voluntaris, hi arribarà el dia 18.