La Cerdanya redissenya el Patronat de Turisme per obrir-lo a la societat

El Patronat Comarcal de Turisme de Cerdanya ha renovat la seva composició en el marc d´una reestructuració organitzativa que ha de fer d´aquest ens històric de gestió del turisme a la vall un òrgan més àgil, participatiu i obert tant al sector privat com a la societat.

La nova organització del Patronat de Turisme suposa de facto la «liquidació» de l´ens tal com estava plantejat fins ara, segons ha explicat la presidenta del Consell Comarcal, Roser Bombardó. En aquest sentit, la presidenta comarcal ha argumentat en el transcurs de la reunió que «l´aposta que fem i la nostra voluntat política és la creació d´un reglament de participació que, amb el Pla Sectorial de Turisme, creiem que es pot fer molta feina, com la que ja s´està fent de la ma dels agents privats; la voluntat, doncs, és aquesta, la de donar més força a aquest ens participatiu però d´una altra forma». Bombardó ha explicat que amb la nova estructura alhora també s´evitarà la duplicitat d´organismes amb la supressió d´ens que no s´estan reunint i ja no són efectius. Així, un dels reptes del nou Patronat és superar les antigues «estructures rígides que van néixer amb un objectiu però que ara hi ha altres mecanismes de participació amb els quals també es poden portar a terme les polítiques de turisme de la comarca», segons ha remarcat Bombardó.

L´elecció dels nous membres del Patronat s´ha fet en el transcurs d´una reunió extraordinària del Consell Comarcal celebrada per tal de fixar el nou ens abans d´acabar l´any. En la reunió, els grups han votat favorablement una representació política al Patronat de Turisme que formen Albert Piñeira, Isidre Chia, Albert Maurell, Iolanda Mendo, Ramon Moliner, Cristina Rotellà, Sílvia Beltran, Joan Manel Serra, Bartomeu Baqué i Roser Bombardó en qualitat de presidenta del Consell Comarcal de Cerdanya. La nova composició del Patronat s´estrenarà la setmana que ve en una primera reunió que se celebrarà dimecres. La renovació arriba en el context d´un treball transversal coordinat amb la societat civil, els gremis empresarials i les administracions.