ERC de la Cerdanya treu ferro al moviment de dissidència interna

L´executiva comarcal d´ERC a la Cerdanya ha tret ferro a la creació d´un grup de militants que s´ha autoanomenat Dissidència ERC Cerdanya, el qual ha redactat una carta de protesta que ha enviat a alguns militants i ha fet pública aquesta setmana

L´enviament de la carta ha despertat certa preocupació entre els afiliats i dirigents del partit, que des de fa uns mesos treballen amb l´objectiu de superar l´etapa de desavinences. En aquest sentit, el president comarcal d´ERC, Àngel Llobell, ha explicat que l´existència d´aquest grup de dissidents «ens preocupa relativament» perquè, segons ha remarcat, a hores d´ara la direcció del partit no te constància de qui es tracta ni de si són molts afiliats. Llobell ha explicat que aquesta setmana els dirigents comarcals es reuniran per analitzar la situació.

En el manifest enviat a alguns militants, els dissidents han fet èmfasi en la crisi del partit en el ple de composició del Consell Comarcal: «ERC Cerdanya va tenir l´oportunitat de trencar amb una dinàmica que es porta arrossegant des de fa més de 30 anys. Es van aconseguir set consellers i hi havia una clara opció de formar govern gràcies a l´acord que s´havia aconseguit amb Endavant Cerdanya, després de llargues i dures negociacions... No entenem de cap manera perquè ERC va donar per vàlid el pacte fet a esquena de l´executiva comarcal, per tres de les set persones escollides pel partit com a representants al Consell Comarcal, i que cal recordar que en el seu moment no eren militants. Aquestes tres persones no tenien cap potestat per actuar en nom del partit, ja que en Assemblea Comarcal d´ERC Cerdanya es va votar a favor del canvi».

El comunicat també critica el treball d´ERC a Puigcerdà i la seva feina a l´Ajuntament.