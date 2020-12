La Cerdanya té dos dels trams del país amb un risc d'accident més alt

Dos punts de la xarxa de carreteres de la Cerdanya es troben entre els de més risc d'accident del país, segons l'estudi EuroRap 2017-2019,que es va presentar ahir. Un és el tram entre Alp i la frontera francesa, amb un risc d'accident molt alt, i l'altre, la carretera C-162 entre Riu i Fontanals de Cerdanya, amb un risc alt d'accidents.

El 30% de les carreteres de Catalunya mantenen un risc alt o molt alt d'accident greu o mortal i l'Arrabassada (que connecta Barcelona amb el Vallès) és la que té un índex de risc més elevat, segons l'estudi EuroRAP, que ahir va presentar el RACC.

En aquest període, la mobilitat ha augmentat un 1,8% i la mitjana d'accidents greus i mortals un 0,4%, variacions que fan baixar un 1,3% el risc de patir un accident greu o mortal al global de les carreteres analitzades, que sumen uns 6.300 km.

L'estudi també indica que en les carreteres convencionals amb un sol carril per sentit el risc és quatre vegades més gran que en autopistes i alerta que els accidents en moto han augmentat un 45% des del 2013. El 2019 n'hi va haver 2.269.

En aquest informe també hi apareix en lloc destacat l'A-2, en el tram entre la Panadella i Jorba, on també hi ha força accidents greus.