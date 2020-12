La Seu d'Urgell crea un joc d'escapada pels carrers durant setze dies

L'Ajuntament de la Seu ha anunciat l'organització d'un gran joc d'escapada pels carrers de la ciutat durant aquestes festes de Nadal. Així, els carrers i places del centre històric de la capital alt-urgellenca seran l'escenari durant 16 dies d'un escape room a l'aire lliure que té com a objectiu «salvar el planeta d'una amenaça intergalàctica, segons ha detallat el consistori.

Aquesta activitat interactiva està especialment adreçada al jovent. En aquest sentit, el regidor de Joventut, Joan Llobera, ha argumentat que «el centre històric de la Seu d'Urgell serà l'espai ideal per tal que el jovent pugui gaudir d'una activitat lúdica i divertida a través de diverses pistes, a partir de les quals els nois i noies descobriran secrets amagats de la Seu mentre posen a prova les seves habilitats i coneixements». La primera jornada del joc serà aquest mateix dissabte dia 19 de desembre. Posteriorment s'anirà programant fins al 4 de gener, tant matins com tardes excepte el dia 25 de desembre, festivitat de Nadal. Per participar-hi cal fer inscripció prèvia a la pàgina web www.escaperoomcitylaseu.cat. La inscripció és gratuïta.

Els creadors i responsables tècnics d'aquest escape room, Pep Forn i Juanjo Lluert, han explicat que es basa en la pàgina web creada per a l'ocasió que guiarà els jugadors i les jugadores durant tota la partida. Els participants podran jugar en equips de sis persones com a màxim, a partir dels 12 anys. Els menors de 12 hauran d'anar acompanyats per una persona adulta per participar-hi.